Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части совершенствования процедуры внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; 2015, N 13, ст. 1811) следующие изменения:

1) в статье 23:

а) в абзаце первом пункта 61 слова "Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества," заменить словами "При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества", слова "предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества" заменить словами "предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества";

б) в пункте 7:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества, если право на выход из общества участника общества предусмотрено уставом общества (в случае, если общество не является кредитной организацией);";

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника общества предусмотрено уставом общества (в случае, если общество является кредитной организацией);";

в) в пункте 71 первое предложение дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящей статьи";

2) абзац первый пункта 6 статьи 24 после слов "переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 статьи 23 настоящего Федерального закона,";

3) статью 26 дополнить пунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11. Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего заявление участника общества о выходе из общества.

Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, передает этому обществу удостоверенное им заявление участника общества о выходе из общества и копию заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, путем их направления по адресу общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

При этом нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, передача обществу документов в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта осуществляются нотариусом, совершившим нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, в рамках одного нотариального действия.

12. Уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников общества, прямо поименованных в уставе общества либо обладающих определенными признаками, например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера.

Уставом общества может быть предусмотрено, что право участника общества на выход из общества обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств.

Уставом общества может быть предусмотрено предоставление права на выход из общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В таком решении указываются участник общества, которому предоставляется право выйти из общества, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право. Возможность реализации этого права может быть обусловлена наличием условий, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта.

13. Действие положений пунктов 11 и 12 настоящей статьи не распространяется на случаи выхода участника общества из общества, являющегося кредитной организацией.".

Президент Российской Федерации В. Путин