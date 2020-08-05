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05.08.2020 15:49
Рубрика: В мире

Во Франции вновь ужесточили масочный режим

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Только что опубликованный доклад научного совета по вопросам COVID-19 для французов, которые считали, что с эпидемией в стране удалось справиться, и что теперь можно спокойно насладиться традиционным августовским отпуском, стал своего рода ушатом холодной воды.

В нем со всей определенностью сказано, что вторая волна коронавируса может захлестнуть страну уже "этой осенью или зимой". Хотя, по мнению ученых, обстановка "находится под контролем", она "неустойчива", а зловредный вирус продолжает активно циркулировать во Франции. Об этом, в частности, свидетельствует неуклонно растущее число случаев заражения: свыше тысячи ежедневно, что в два раза больше, чем несколько недель тому назад. Более того, во многих регионах страны возникают новые ковидные очаги - их сейчас насчитывается около трехсот.

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk
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Для того, чтобы остановить негативное развитие ситуации, научный совет предлагает ужесточить масочный режим в стране, распространив его на все общественные места под открытым небом, а не только те, что находятся в закрытом пространстве (магазины, торговый центры, кинотеатры, музеи). Пока же эта мера с понедельника была введена в Лилле, Тулузе, Страсбурге, а также в городах Средиземноморья и Атлантического побережья, куда массово отправились отдыхать французы. Правда, она касается в основном центральных кварталов, где трудно соблюдать социальную дистанцию. Судя по всему, ношение масок станет обязательным в самые ближайшие дни и в ряде районов Парижа. Об этом заявила мэр столицы Анн Идальго. Скорее всего, без масок нельзя будет появляться на набережных Сены, на торговых улицах, а также рынках.

Что касается французского правительства, та там призывают граждан не расслабляться и "не терять бдительность". Как подчеркнул на днях премьер-министр Жан Кастекс, это необходимо для того, чтобы избежать перспективы введения строгого карантина, что "приведет к остановке социальной и экономической жизни страны".

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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