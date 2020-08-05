Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате

Военно-технический форум "Армия-2020", не взирая на эпидемиологические ограничения, в этом году пройдет даже в расширенном формате. Будет много интересных новинок и исторических ретроспектив.

Об особенностях проведения шестого Международного военно-технического форума "Армия-2020", его программе и новых площадках в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной ТАСС, рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров.

Впервые форум "Армия" пройдет параллельно с международными военными играми. Совместное их открытие состоится в воскресенье 23 августа. Завершатся форум и игры 29 августа. Первые четыре дня "Армии-2020" - 23-26 августа отведены работе специалистов, 27-29 августа - дни массовых посещений.

Основные демонстрационные площадки - парк "Патриот" и расположенный там же Конгрессно-выставочный центр, полигон Алабино, аэродром Кубинка. Впервые большая демонстрационная площадка будет организована на полигоне Ашулук под Астраханью. Там проведут презентации новейших систем ПВО. Впервые продемонстрируют построение эшелонированной обороны против массированных атак крылатых ракет и самых различных беспилотников. Все это будет сопровождаться реальными стрельбами и поражением воздушных мишеней.

Значительно увеличена общая площадь статических показов различных образцов военной техники. Она превысит 320 000 квадратных метров. Всего планируется показать свыше 700 единиц военной техники и различного вооружения. А в динамических показах с боевой стрельбой примут участие более 400 образцов военной техники - некоторые покажут впервые.

Любителей военной истории, конечно, привлечет специально сформированная аллея танкопрома. Она посвящена столетию отечественного танкостроения. На ней можно будет увидеть 22 образца бронетехники, оставивших самый заметный след не только в нашем, но и мировом танкостроении.

Как сказал генерал-майор Гончаров, одна из самых интересных экспозиций посвящена новейшим и перспективным беспилотным летательным аппаратам. В частности, планируется провести международные соревнования по дрон-биатлону и, впервые, гонки дронов на скорость - своеобразный драг-рейсинг беспилотников самой различной конструкции.

Кстати сказать, свое участие в форуме "Армия-2020" на сегодняшний день подтвердили более 70 стран. Некоторые заявили об очень высоком уровне своего представительства.

И еще очень важная информация, озвученная Андреем Гончаровым. Касается она соблюдения определенных мер безопасности, связанных с угрозой коронавирусной инфекции.

Все, кто прибудет из-за рубежа, обязаны предоставить справки об отсутствии инфекции и контактах с больными. Это касается не только иностранцев, но и соотечественников. Был за границей - подтверди, что не болен. Для тех, кто за рубеж не ездил, наличие каких-то справок не обязательно.

А вот медицинский контроль за всеми, кто намеревается посетить военные игры и форум "Армия-2020", будет строгим и эшелонированным. Начнется он, по словам представителя Минобороны, еще в местах посадки на электрички и автобусы, которые доставят гостей к месту проведения различных мероприятий. Практически у всех посетителей станут дистанционно измерять температуру. Температурный контроль будет вестись и на территориях "Патриота", Алабино и Кубинки. В павильонах и на открытых площадках разместят большое количество емкостей с дезинфицирующими растворами.

Посетителям, в целях их собственной безопасности, настойчиво рекомендуется посещать все мероприятия в медицинских масках. За их отсутствие штрафовать не будут, но сложности с проходом возникнуть могут.

Логистику посещений обещают построить так, чтобы не допустить чрезмерного столпотворения, а соблюсти рекомендованную дистанцию.

В конечном итоге все зависит от нас самих. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций и не портить себе праздник - надо просто соблюдать те рекомендации, о которых говорится уже несколько месяцев подряд.

Форум "Армия-2020" ждет гостей и обещает стать одним из самых интересных и зрелищных событий этого года.