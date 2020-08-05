Надо верить в себя и в удачу

Минскому планетарию исполнилось 55 лет. У нескольких поколений минчан с ним связаны свои "звездные" истории. И сегодня, как и прежде, тысячи детей и взрослых приходят сюда, чтобы "улететь" в космос, помечтать, заглянуть за горизонт будней. Мы расспросили наших читателей: а вы верите в свою счастливую звезду?

Дмитрий Чешев, автор мотивационных тренингов для инвалидов, Абакан:

- После тяжелейшей травмы я вот уже девять лет прикован к инвалидному креслу. Но это не мешает мне читать лекции в школах, путешествовать, заниматься дайвингом и парусным спортом. Сидя в коляске, я защитил диплом и поступил в аспирантуру. Когда-то врачи сказали, что мой удел - оставаться в кровати до конца жизни. Но я не сдался, прохожу курсы реабилитации и надеюсь, что однажды снова встану на ноги. Я не верю в счастливую звезду, я верю в себя. Мой девиз: "Если веришь - значит, можешь"!

Анжела Козловская, заместитель начальника оздоровительного комплекса "Борок":

- Верю, конечно. Я просто расскажу вам историю своей жизни. Сама из Мозыря. Но в молодости мечтала переехать в Минск. Потом у меня появилась семья, квартира, работала в школе. И в какой-то момент я поняла, что о столице нужно забыть. И вот представьте, два года назад мне предложили переезд в Минск и работу заместителя начальника в "Борке", где до этого пять летних сезонов я была вожатой. Как говорится, звезды сошлись, чему я очень рада.

Амина Магомедова, врач, Махачкала:

- Счастливые звезды для меня - это мой муж и мои дети. Будучи молодыми, мы с супругом как-то побывали в московском планетарии. Тогда и загадали желание создать дружную семью. Теперь хотим повезти туда наших деток, тем более что сын увлекается космической темой. Мне самой интересно: о чем же мечтает нынешнее поколение?

Урал Султанов, космонавт-испытатель, Уфа:

- Я не верю в счастливую звезду, потому что верю в разум и знания. Иногда - в везение. Хотел стать летчиком-истребителем и стал им. В этом мне повезло, хотя дело не столько в везении, сколько в усилиях и в моем окружении: родителях и друзьях, офицерах, воспитателях и преподавателях, которые меня поддерживали.

Татьяна Леоненя, многодетная мама, Ивацевичи:

- Абсолютно. Удачно вышла замуж. До сих пор ходим с мужем за руки, счастливые. А в этом октябре у нас десять лет совместной жизни. Один за другим трое деток родились. Старшие девчонки, младший сынок - и все такие разные. Очень интересно смотреть, как они растут… По вечерам, кстати, всегда устраиваем семейные прогулки. Наблюдаем за звездами. За городом такое красивое звездное небо. И дети очень надеются увидеть падающую звезду, чтобы загадать желание.

Лариса Павлова, юрист, Пермь:

- Мы сами создаем и творим свою жизнь. Однако вера в счастливую звезду помогает обрести еще большую уверенность в своих поступках. Главное, видеть ее и принимать. Тогда свет счастливой звезды обязательно поможет на жизненном пути.

Галина Секацкая, руководитель астрономической школы "Млечный Путь", Минск:

- Счастливая звезда? Нет, не верю. Для меня это звучит как что-то из разряда астрологии, в которую я тоже не верю. Я сама счастливая, когда смотрю на звезды, оттого что "знакома с ними лично". Выбрать одну из них - это как сказать, какой ребенок у тебя любимый - невозможно.