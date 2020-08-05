Врач рассказала об опасности некоторых парфюмов и косметики при загаре

Ровный загар украшает человека, но солнечный ультрафиолет может вызывать появление сыпи, волдырей и пигментных пятен. Оказывается некоторые лекарства могут усиливать чувствительность кожи к ультрафиолету.

- Среди таких средств - антибиотики тетрациклинового ряда (доксициклин), оральные контрацептивы, антидепрессанты, антигистаминные средства, препараты для лечения угревой болезни, содержащие большие дозы ретиноидов. В сочетании с солнечными лучами такие лекарства могут привести к появлению пигментных пятен или "аллергии на солнце" , - заявила изданию aif.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ирина Котова.

Некоторая косметика и парфюмерия, содержащая эфирные масла цитрусовых и мускус, может тоже быть опасна при загаре. Дело в том, что под действием солнечных лучей духи и крема меняют свою структуру и превращаются в достаточно сильный аллерген, что может привести к фотодерматозу.

"Солнечная аллергия" лечится антигистаминными препаратами. Если загар обернулся солнечным ожогом, то следует применять медицинские препараты. Народные средства, например, сметанаили кефир - могут лишь ухудшить ситуацию, так как в них содержится молочная кислота, которая дополнительно раздражает поврежденную кожу.

Пигментные пятна обычно появляются в тех местах, где кожа была травмирована. Средств для борьбы с пигментными пятнами не так уж мало. Среди них есть как салонные, так и домашние процедуры. Врач косметолог подскажет какие лучше применять.