Врачи из России: В Киргизии хорошо освоили методы лечения COVID-19

Группа российских врачей, прибывшая в Киргизию для оказания помощи в лечении больных коронавирусной инфекцией, побывала в медучреждениях во всех регионах республики. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

По его словам, специалисты из РФ посетили больницы в областях страны, а также в Бишкеке и Оше. "Мы, в том числе, дали рекомендации о том, как правильно проводить противоэпидемические мероприятия. Отмечу, что киргизские коллеги хорошо освоили методы лечения COVID-19", - рассказал Евгений Кустов.

При этом он напомнил о необходимости продолжать некоторые ограничительные меры - носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки.

Группа медиков из Российской Федерации прибыла в КР в конце июля для оказания помощи киргизским врачам в борьбе с распространением инфекции в стране. На данный момент от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1438 человек.