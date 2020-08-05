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05.08.2020 10:07
Рубрика: В мире

Врачи из России: В Киргизии хорошо освоили методы лечения COVID-19

Текст: Артем Петров ( Бишкек)

Группа российских врачей, прибывшая в Киргизию для оказания помощи в лечении больных коронавирусной инфекцией, побывала в медучреждениях во всех регионах республики. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

Фото: Влад Ушаков
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По его словам, специалисты из РФ посетили больницы в областях страны, а также в Бишкеке и Оше. "Мы, в том числе, дали рекомендации о том, как правильно проводить противоэпидемические мероприятия. Отмечу, что киргизские коллеги хорошо освоили методы лечения COVID-19", - рассказал Евгений Кустов.

При этом он напомнил о необходимости продолжать некоторые ограничительные меры - носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки.

Группа медиков из Российской Федерации прибыла в КР в конце июля для оказания помощи киргизским врачам в борьбе с распространением инфекции в стране. На данный момент от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1438 человек.

В мире экс-СССР Киргизия Пандемия коронавируса COVID-19

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