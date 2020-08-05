До старта нового сезона в российской Премьер-лиге осталось всего два дня. Главным ньюсмейкером межсезонья, по крайней мере пока, стоит признать "Спартак".

В стане "красно-белых" произошли серьезные изменения: начиная со смены генерального директора и заканчивая покупками новичков. До закрытия летнего трансферного окна еще достаточно времени, а спартаковцы уже усилились: состав пополнили Александр Кокорин и Остон Урунов.

Если Кокорина представлять болельщикам не надо, то об Урунове стоит сказать пару слов. Остон присоединился к "Уфе" лишь в начале года и успел провести в Премьер-лиге десять встреч. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь к себе внимание не только "Спартака", но и таких клубов, как "Рубин" и ЦСКА. В итоге узбекский полузащитник выбрал "красно-белых" и ничуть не жалеет об этом.

На Кокорине и Урунове "красно-белые" останавливаться не собираются. До конца трансферного окна москвичи планируют усилить еще пару позиций. По информации СМИ, спартаковцы сделали предложение хавбеку "Лестера" Адриену Силве. Срок действующего контракта чемпиона Европы в составе португальской сборной с "лисами" истекает летом 2021 года.

В то же время перейти в "Спартак" в ближайшее время должен защитник "Атлетико Минейро" Гуги. Договоренность с ним по условиям личного контракта уже достигнута. За этот трансфер бразильский клуб получит около 4,5 миллиона евро. На переход Гуги в стан "красно-белых" намекает еще и то обстоятельство, что он не попал в заявку на полуфинальный матч чемпионата против "Америки".

Из других трансферных новостей отметим переход защитника ЦСКА Седрика Гогуа на правах аренды в волгоградский "Ротор". По сообщениям СМИ, столичное "Динамо" в ближайшее время усилится полузащитником загребского "Динамо" Николой Моро. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составит десять миллионов евро.

Тем временем Джефферсон Фарфан покинул "Локомотив". Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. За 3,5 года в нашей стране перуанец стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок. В общей сложности Фарфан провел за "железнодорожников" 69 матчей и забил в них 25 голов.