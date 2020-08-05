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Текст:   Игорь Зубков 
09:35 05.08.2020

ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5%

ВТБ вслед за другими банками снизил на 0,5 процентного пункта минимальные ставки по базовым ипотечным программам. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Фото: istock
У банков появилась новая схема отъема уже оплаченной ипотеки

Ставка 7,4% доступна по кредитам с высоким (от 50%) первоначальным взносом и семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок (все ценовые параметры - с учетом комплексного страхования заемщика). Для зарплатных клиентов ставка начинается от 8,1% (дисконт 0,3 п.п. от базового значения).

Ставка по дальневосточной ипотеке снижена с 2% до 1%.

Ставка рефинансирования ипотеки сторонних банков начинается от 7,4% для семей, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, от 8% - для зарплатных клиентов и от 8,2% - для клиентов других банков.

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