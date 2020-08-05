"РГ" публикует поправки в избирательное законодательство, согласно которым выборы и референдумы всех уровней можно будет проводить в течение не одного дня, как мы привыкли, а нескольких, но не дольше трех. Решение остается за избиркомом.

Разворот в сторону многодневки произошел на фоне пандемии и под ее явным влиянием. Достаточно вспомнить общероссийское голосование по Конституции - оно шло на протяжении семи дней, опыт признан успешным. С учетом этого, а также рисков с COVID предстоящие в сентябре региональные выборы решено провести в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября.

Решение принято по инициативе Центризбиркома, и такое право у комиссии появилось весной - тогда ее наделили полномочиями в ситуации пандемии определять порядок досрочного голосования. По сути, остается основной день голосования - последний, когда начинается подсчет результатов. И появляются два предшествующих дополнительных дня - для санитарной безопасности, чтобы развести потоки людей по времени, и для удобства граждан. Условно говоря, можно прийти на участок в пятницу, а на выходных уехать на дачу с чувством выполненного гражданского долга.

Публикуемый сегодня закон нужно расценивать как логичное продолжение. Документ окончательно закрепляет формат многодневного голосования на выборах всех уровней как возможность избиркомов. "Референдум, голосование на выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - гласит поправка.

В этом году дни голосования 11-13 сентября пройдут в 41 регионе - где крупные избирательные кампании, в том числе губернаторские. Выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти в течение трех дней уже по всей стране. По сути, меняется привычная система организации выборов. Иное значение приобретает само понятие "день голосования" - теперь это длинный процесс, растянутый на несколько суток. При этом все дни избирательные участки работают полноценно - 12 часов, с 8 утра до 8 вечера.

Все дни участки работают полноценно - с 8 утра до 8 вечера

Новый формат удобнее и может привлечь больше избирателей. А чем выше явка, тем выше легитимность избранных институтов власти. Разумеется, при высоком доверии к результатам голосования. Этот базис был и останется ключевым. В то же время критики многодневного формата считают, что чем длиннее процесс, тем выше риск злоупотреблений. Глава ЦИК Элла Памфилова в этой связи подчеркивает, что непременным условием остается наблюдение за ходом голосования. По ее словам, партии и кандидаты получат все возможности, чтобы обеспечить контроль на участках в течение всех трех дней. Для этого создается резерв наблюдателей, которые будут взаимозаменять друг друга на протяжении всех дней и при всех способах голосования, в том числе на дому .