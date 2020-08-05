Новости

Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 20:10
В Святой Софии умер муэдзин 19:46
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем 19:43
В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России 19:17
Росстат: Инфляция в России с 28 июля по 3 августа составила 0% 19:00
Samsung представила Galaxy Z Fold 2 18:49
"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 19:00
Рубрика: Власть

Время на выбор

День голосования растянулся на три
Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
"РГ" публикует поправки в избирательное законодательство, согласно которым выборы и референдумы всех уровней можно будет проводить в течение не одного дня, как мы привыкли, а нескольких, но не дольше трех. Решение остается за избиркомом.

Разворот в сторону многодневки произошел на фоне пандемии и под ее явным влиянием. Достаточно вспомнить общероссийское голосование по Конституции - оно шло на протяжении семи дней, опыт признан успешным. С учетом этого, а также рисков с COVID предстоящие в сентябре региональные выборы решено провести в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября.

В регионах выросла активность кандидатов и партий на выборах

Решение принято по инициативе Центризбиркома, и такое право у комиссии появилось весной - тогда ее наделили полномочиями в ситуации пандемии определять порядок досрочного голосования. По сути, остается основной день голосования - последний, когда начинается подсчет результатов. И появляются два предшествующих дополнительных дня - для санитарной безопасности, чтобы развести потоки людей по времени, и для удобства граждан. Условно говоря, можно прийти на участок в пятницу, а на выходных уехать на дачу с чувством выполненного гражданского долга.

Публикуемый сегодня закон нужно расценивать как логичное продолжение. Документ окончательно закрепляет формат многодневного голосования на выборах всех уровней как возможность избиркомов. "Референдум, голосование на выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - гласит поправка.

В этом году дни голосования 11-13 сентября пройдут в 41 регионе - где крупные избирательные кампании, в том числе губернаторские. Выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти в течение трех дней уже по всей стране. По сути, меняется привычная система организации выборов. Иное значение приобретает само понятие "день голосования" - теперь это длинный процесс, растянутый на несколько суток. При этом все дни избирательные участки работают полноценно - 12 часов, с 8 утра до 8 вечера.

Все дни участки работают полноценно - с 8 утра до 8 вечера

Новый формат удобнее и может привлечь больше избирателей. А чем выше явка, тем выше легитимность избранных институтов власти. Разумеется, при высоком доверии к результатам голосования. Этот базис был и останется ключевым. В то же время критики многодневного формата считают, что чем длиннее процесс, тем выше риск злоупотреблений. Глава ЦИК Элла Памфилова в этой связи подчеркивает, что непременным условием остается наблюдение за ходом голосования. По ее словам, партии и кандидаты получат все возможности, чтобы обеспечить контроль на участках в течение всех трех дней. Для этого создается резерв наблюдателей, которые будут взаимозаменять друг друга на протяжении всех дней и при всех способах голосования, в том числе на дому .

Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни