В результате мощнейшего взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 113 человек, пострадали около четырех тысяч. Более 60 раненых находятся в критическом состоянии, сотни людей пропали без вести - и это далеко не окончательные цифры катастрофы, кадры которой поразили весь мир. В руины превратилась почти вся портовая инфраструктура, различной степени ущерб был нанесен половине зданий административной части города. Жители ливанской столицы в ужасе звонят в местный минздрав в поисках родных и близких. Больницы города и пригородов переполнены пострадавшими, а врачи жалуются на нехватку оборудования и медикаментов. Уже стало известно о гибели как минимум 10 спасателей, ранения получили десятки медиков.

Ухудшает ситуацию пандемия коронавируса, из-за которой больничных коек и без того не хватало. "Катастрофа во всех смыслах этого слова", - заявил ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан. В стране объявлен трехдневный траур.

"Взрывов было два. Первый был незначительным по сравнению со вторым. Второй был действительно ужасным, было просто невозможно дышать... потому что в воздухе как будто не было кислорода", - рассказал в эфире телеканала NBC News один из очевидцев событий, Али Слим. По словам Лиззи Портер, живущей в Бейруте, сначала она "услышала оглушительный грохот, как будто очень низко пролетел реактивный самолет", а после ее буквально отбросило от дверного проема ударной волной. "Я была в нескольких метрах от электрических линий, параллельных порту. Я вышла из своей машины и побежала ко входу одного из зданий, когда поняла, что оно разрушено... Я не могу поверить, что осталась в живых", - цитирует Al Jazeera еще одну свидетельницу произошедшего, Наду Хамзу. "Это похоже на зону боевых действий. У меня нет слов", - заявил агентству Reuters мэр Бейрута Джамаль Итани.

Местные власти уже объявили ливанскую столицу зоной бедствия. Ущерб, нанесенный взрывом, который иорданские сейсмологи назвали равным по силе землетрясению с магнитудой 4,5, лишь по предварительным данным оценили в три миллиарда долларов. Без крыши над головой остались около 300 тысяч жителей, полностью уничтожены четыре городские больницы. Сколько еще госпиталей получили ущерб - не счесть. Большую тревогу у граждан вызвали новости о том, что взрыв уничтожил портовые хранилища, в которых было, по разным данным, до 85 процентов запасов зерновых страны. Заговорили о дефиците хлеба. И хотя, как пишет "Аль-Ахбар", хранилища на момент трагедии были почти пустыми, агентство Reuters со ссылкой на министра экономики и торговли страны Рауля Нехме сообщило: запасов зерна в Ливане хватит менее чем на месяц. "Эта страна не готова к бедствиям... у нее нет системы реагирования на них. Полицейских едва хватает, чтобы контролировать дороги", - цитирует Al Jazeera журналиста Хабиба Баттаха.

Премьер Ливана Хасан Диаб пообещал найти виновных в трагедии и заставить их "заплатить" за нее. Но что стало причиной случившегося? После различных версий журналистов то о взрыве на складе с фейерверками, то о ракетном ударе Израиля власти наконец объявили: виноваты 2750 тонн нитрата аммония (или, как его еще называют, аммиачной селитры), которые хранились в порту шесть лет и по взрывной силе были равны примерно 1800 тоннам тротила. Вещество попало в порт после того, как его конфисковали с сухогруза Rhosus, ходившего тогда под молдавским флагом. Как передает телеканал LBCI со ссылкой на ливанский Высший совет по национальной обороне, сначала селитру поместили в подходящее хранилище, но после перевезли в ангар, где некоторое время назад обнаружили зазор в стене, через который можно было легко пройти. В ангаре также не запиралась дверь - и именно во время ее сварки одна из искр якобы вызвала возгорание нитрата аммония.

Власти объявили: причиной взрыва стали 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту уже шесть лет

Но как быть со вторым взрывом, о котором говорят очевидцы? По мнению некоторых экспертов, не стоит отбрасывать в сторону версию со взорвавшимся складом пиротехники. "Перед большим взрывом вы можете увидеть искры, услышать звуки, похожие на лопающийся попкорн, услышать свисты. Это специфика, присущая фейерверкам, визуальные эффекты, звуки и переход от медленного горения к мощному взрыву", - цитирует агентство AP Боаза Хайуна, владельца фирмы Tamar Group, которая тесно работает с властями Израиля в вопросах безопасности и сертификации взрывчатых веществ. А профессор химии из Университета Род-Айленда Джимми Оксли заявила, что без очень высоких температур поджечь нитрат аммония не так-то просто, и если судить по черному и красному дыму на видео, то ясно: реакция возгорания сначала и вовсе была неполной. По мнению специалистов, именно фейерверки могли стать той "спичкой", которая в итоге подняла на воздух бейрутский порт.

На расследование произошедшего правительство отвело пять дней. Всю администрацию порта взяли под домашний арест до установления ответственности причастных ко взрыву. Пока вместо порта в Бейруте будут использовать порт в ливанском Триполи. Президент страны Мишель Аун постановил выделить 100 миллиардов ливанских фунтов на чрезвычайные ассигнования, а также поручил выдать кредиты больницам и выплатить компенсации семьям погибших. В Бейруте на две недели ввели режим ЧП, передает Al Jazeera.