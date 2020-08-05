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05.08.2020 18:50
Рубрика: Власть

Нежевательная конфета

За продажу подросткам продукции с никотином оштрафуют на 300 тысяч рублей
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
За продажу детям и подросткам никотинсодержащей продукции, в том числе так называемых конфет с никотином (насвая), теперь грозят серьезные штрафы. "Российская газета" публикует закон об этом, он вступает в силу 11 августа.
Кальяны и электронные сигареты нельзя будет курить в общественных местах, как и обычные сигареты. Фото: РИА Новости

Он принят в связке с другим важным законом, который ограничивает курение кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Проще говоря, скоро в кафе и ресторанах в общих залах уже нельзя будет заказать кальян.

Сейчас штраф для граждан за продажу насвая и снюса составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, а для юрлиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. После вступления в силу нового закона за продажу такой продукции гражданам будет грозить штраф от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и юридическим лицам - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Максимальные санкции за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий выросли вдвое. Штраф для граждан составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 70 тысяч рублей, а для юрлиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Сейчас штрафы куда меньше - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 100 тысяч до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.

Первыми забили тревогу о том, что в продаже появились "конфеты" с никотином, сенаторы. Эти "лакомства" выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков. "Помните, были монпансье - красивые коробочки с леденцами, - ранее говорил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский корреспонденту "Российской газеты". - Вот сейчас такие красивые коробочки продаются в табачных лавках. А в них жевательные и сосательные "конфеты", в которых содержится, по оценке Роспотребнадзора, до 40 мг никотина. А это две пачки сигарет. И продажа такой продукции сейчас не регламентируется, то есть подобные "конфеты" продают детям и подросткам. Необходимо срочно это запретить".

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обратились в правительство с просьбой рассмотреть полный запрет на продажу всех никотинсодержащих изделий. Роспотребнадзор проводил рейды по изъятию их из продажи.

40 миллиграммов никотина содержится в насвае. Столько же содержится в двух пачках обычных сигарет

В принципе, всевозможные сосательные и жевательные изделия из табака и так запрещено продавать. Проблема в том, что изготовители таких изделий постоянно находят новые формы их выпуска и продажи. Поэтому самый действенный способ ограничить их оборот - усиливать санкции, проще говоря, увеличивать штрафы.

Через три месяца (бизнесу дан переходный период) из заведений общепита должны исчезнуть кальяны. Запретят там курить и электронные сигареты. Закон, вносящий изменения в целый ряд документов, наконец-то приравнял эти средства доставки никотина в организм к обычным сигаретам.

Депутаты завершили работу над законопроектом о вейпах и никотиновых пэках

И здесь также инициатива исходила от сенаторов. Одним из авторов законопроекта, который шел очень сложно, был опять же Валерий Рязанский. Он отмечал: почему сигареты в общественных местах курить нельзя, а кальяны можно? Они что - менее безобидны? Теперь в отношении всей продукции, содержащей никотин, будет действовать тот же порядок, что и для сигарет. Это касается и реализации, и рекламы, и использования. Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещается. Запрет распространяется на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления. В случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать паспорт.

В то же время, как подчеркивает Валерий Рязанский, закон не запрещает деятельность кальянных. По его словам, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять клиентам услуги питания.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Алкоголь и табак

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