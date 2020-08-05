За сутки в России выявлено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 687
- 2. Свердловская область 181
- 3. Ханты-Мансийский АО 169
- 4. Московская область 162
- 5. Санкт-Петербург 156
- 6. Иркутская область 135
- 7. Ростовская область 129
- 8. Красноярский край 127
- 9. Мурманская область 126
- 10. Ставропольский край 121
- 11. Краснодарский край 117
- 12. Омская область 109
- 13. Оренбургская область 105
- 14. Челябинская область 103
- 15. Нижегородская область 101
- 16. Ульяновская область 100
- 17. Приморский край 100
- 18. Новосибирская область 97
- 19. Хабаровский край 97
- 20. Воронежская область 96
- 21. Волгоградская область 96
- 22. Саратовская область 94
- 23. Ямало-Ненецкий АО 94
- 24. Алтайский край 94
- 25. Кемеровская область 94
- 26. Тюменская область 82
- 27. Архангельская область 71
- 28. Пермский край 68
- 29. Сахалинская область 65
- 30. Республика Калмыкия 63
- 31. Республика Саха (Якутия) 55
- 32. Томская область 53
- 33. Пензенская область 50
- 34. Республика Коми 47
- 35. Белгородская область 46
- 36. Костромская область 45
- 37. Республика Дагестан 40
- 38. Ярославская область 39
- 39. Орловская область 36
- 40. Чувашская Республика 35
- 41. Республика Карелия 34
- 42. Астраханская область 34
- 43. Республика Башкортостан 34
- 44. Самарская область 34
- 45. Ленинградская область 33
- 46. Кировская область 33
- 47. Брянская область 32
- 48. Республика Мордовия 31
- 49. Тульская область 30
- 50. Курганская область 30
- 51. Курская область 29
- 52. Вологодская область 28
- 53. Республика Татарстан 28
- 54. Калужская область 27
- 55. Тамбовская область 27
- 56. Тверская область 27
- 57. Рязанская область 26
- 58. Республика Адыгея 25
- 59. Республика Бурятия 25
- 60. Республика Тыва 25
- 61. Ивановская область 24
- 62. Владимирская область 22
- 63. Республика Хакасия 22
- 64. Удмуртская Республика 21
- 65. Амурская область 21
- 66. Липецкая область 19
- 67. Магаданская область 19
- 68. Республика Крым 18
- 69. Смоленская область 16
- 70. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 71. Республика Ингушетия 15
- 72. Камчатский край 15
- 73. Республика Марий Эл 14
- 74. Новгородская область 13
- 75. Чеченская Республика 12
- 76. Забайкальский край 11
- 77. Карачаево-Черкесская Республика 10
- 78. Калининградская область 9
- 79. Республика Северная Осетия 9
- 80. Ненецкий автономный округ 8
- 81. Республика Алтай 7
- 82. Псковская область 4
- 83. Еврейская АО 2
- Всего в России зарегистрировано 866 627 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ, г. Севастополь 0%
- 2. Псковская область 0,1%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
За последние сутки подтверждено 139 летальных случаев:
- Белгородская область 2
- Владимирская область 4
- Воронежская область 5
- Ивановская область 3
- Костромская область 1
- Московская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 6
- Тверская область 1
- Тульская область 6
- Москва 11
- Республика Коми 2
- Архангельская область 5
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 18
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 5
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Ставропольский край 2
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 2
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Самарская область 5
- Свердловская область 6
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 2
- Челябинская область 1
- Республика Тыва 1
- Красноярский край 4
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 4
- Омская область 3
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
- За весь период пандемии в России умерли 14 490 человек.
За прошедшие сутки выписано 7 555 выздоровевших:
- Белгородская область 4
- Брянская область 38
- Владимирская область 6
- Воронежская область 135
- Ивановская область 66
- Калужская область 36
- Костромская область 24
- Курская область 34
- Липецкая область 50
- Московская область 191
- Орловская область 25
- Рязанская область 9
- Смоленская область 38
- Тамбовская область 21
- Тверская область 12
- Тульская область 41
- Ярославская область 53
- Москва 1329
- Республика Карелия 31
- Республика Коми 92
- Архангельская область 158
- Вологодская область 14
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 303
- Новгородская область 37
- Псковская область 26
- Санкт-Петербург 37
- Республика Адыгея 16
- Республика Калмыкия 8
- Республика Крым 19
- Краснодарский край 104
- Астраханская область 34
- Волгоградская область 91
- Ростовская область 113
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 58
- Республика Ингушетия 145
- Кабардино-Балкарская Республика 18
- Карачаево-Черкесская Республика 31
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 120
- Республика Башкортостан 15
- Республика Марий Эл 32
- Республика Мордовия 32
- Республика Татарстан 24
- Удмуртская Республика 35
- Республика Чувашия 65
- Пермский край 43
- Кировская область 9
- Нижегородская область 275
- Оренбургская область 91
- Пензенская область 60
- Самарская область 119
- Саратовская область 107
- Ульяновская область 117
- Курганская область 49
- Свердловская область 92
- Тюменская область 149
- Ханты-Мансийский АО 354
- Ямало-Ненецкий автономный округ 462
- Челябинская область 142
- Республика Алтай 48
- Республика Тыва 140
- Республика Хакасия 33
- Алтайский край 141
- Красноярский край 30
- Иркутская область 360
- Кемеровская область 75
- Новосибирская область 86
- Омская область 219
- Томская область 68
- Республика Бурятия 33
- Республика Саха (Якутия) 11
- Забайкальский край 29
- Камчатский край 5
- Приморский край 130
- Амурская область 53
- Магаданская область 31
- Хабаровский край 126
- Сахалинская область 78
- За весь период пандемии выписано в России - 669 026 выздоровевших.