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05.08.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России выявлено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 687
  • 2. Свердловская область 181
  • 3. Ханты-Мансийский АО 169
  • 4. Московская область 162
  • 5. Санкт-Петербург 156
  • 6. Иркутская область 135
  • 7. Ростовская область 129
  • 8. Красноярский край 127
  • 9. Мурманская область 126
  • 10. Ставропольский край 121
  • 11. Краснодарский край 117
  • 12. Омская область 109
  • 13. Оренбургская область 105
  • 14. Челябинская область 103
  • 15. Нижегородская область 101
  • 16. Ульяновская область 100
  • 17. Приморский край 100
  • 18. Новосибирская область 97
  • 19. Хабаровский край 97
  • 20. Воронежская область 96
  • 21. Волгоградская область 96
  • 22. Саратовская область 94
  • 23. Ямало-Ненецкий АО 94
  • 24. Алтайский край 94
  • 25. Кемеровская область 94
  • 26. Тюменская область 82
  • 27. Архангельская область 71
  • 28. Пермский край 68
  • 29. Сахалинская область 65
  • 30. Республика Калмыкия 63
  • 31. Республика Саха (Якутия) 55
  • 32. Томская область 53
  • 33. Пензенская область 50
  • 34. Республика Коми 47
  • 35. Белгородская область 46
  • 36. Костромская область 45
  • 37. Республика Дагестан 40
  • 38. Ярославская область 39
  • 39. Орловская область 36
  • 40. Чувашская Республика 35
  • 41. Республика Карелия 34
  • 42. Астраханская область 34
  • 43. Республика Башкортостан 34
  • 44. Самарская область 34
  • 45. Ленинградская область 33
  • 46. Кировская область 33
  • 47. Брянская область 32
  • 48. Республика Мордовия 31
  • 49. Тульская область 30
  • 50. Курганская область 30
  • 51. Курская область 29
  • 52. Вологодская область 28
  • 53. Республика Татарстан 28
  • 54. Калужская область 27
  • 55. Тамбовская область 27
  • 56. Тверская область 27
  • 57. Рязанская область 26
  • 58. Республика Адыгея 25
  • 59. Республика Бурятия 25
  • 60. Республика Тыва 25
  • 61. Ивановская область 24
  • 62. Владимирская область 22
  • 63. Республика Хакасия 22
  • 64. Удмуртская Республика 21
  • 65. Амурская область 21
  • 66. Липецкая область 19
  • 67. Магаданская область 19
  • 68. Республика Крым 18
  • 69. Смоленская область 16
  • 70. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 71. Республика Ингушетия 15
  • 72. Камчатский край 15
  • 73. Республика Марий Эл 14
  • 74. Новгородская область 13
  • 75. Чеченская Республика 12
  • 76. Забайкальский край 11
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика 10
  • 78. Калининградская область 9
  • 79. Республика Северная Осетия 9
  • 80. Ненецкий автономный округ 8
  • 81. Республика Алтай 7
  • 82. Псковская область 4
  • 83. Еврейская АО 2
  • Всего в России зарегистрировано 866 627 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ, г. Севастополь 0%
  • 2. Псковская область 0,1%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
За последние сутки подтверждено 139 летальных случаев:
  • Белгородская область 2
  • Владимирская область 4
  • Воронежская область 5
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 1
  • Московская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 6
  • Тверская область 1
  • Тульская область 6
  • Москва 11
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 5
  • Мурманская область 2
  • Санкт-Петербург 18
  • Краснодарский край 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 5
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 2
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 5
  • Свердловская область 6
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Челябинская область 1
  • Республика Тыва 1
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 7
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 3
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 2
  • За весь период пандемии в России умерли 14 490 человек.
За прошедшие сутки выписано 7 555 выздоровевших:
  • Белгородская область 4
  • Брянская область 38
  • Владимирская область 6
  • Воронежская область 135
  • Ивановская область 66
  • Калужская область 36
  • Костромская область 24
  • Курская область 34
  • Липецкая область 50
  • Московская область 191
  • Орловская область 25
  • Рязанская область 9
  • Смоленская область 38
  • Тамбовская область 21
  • Тверская область 12
  • Тульская область 41
  • Ярославская область 53
  • Москва 1329
  • Республика Карелия 31
  • Республика Коми 92
  • Архангельская область 158
  • Вологодская область 14
  • Калининградская область 4
  • Ленинградская область 6
  • Мурманская область 303
  • Новгородская область 37
  • Псковская область 26
  • Санкт-Петербург 37
  • Республика Адыгея 16
  • Республика Калмыкия 8
  • Республика Крым 19
  • Краснодарский край 104
  • Астраханская область 34
  • Волгоградская область 91
  • Ростовская область 113
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 58
  • Республика Ингушетия 145
  • Кабардино-Балкарская Республика 18
  • Карачаево-Черкесская Республика 31
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 120
  • Республика Башкортостан 15
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Мордовия 32
  • Республика Татарстан 24
  • Удмуртская Республика 35
  • Республика Чувашия 65
  • Пермский край 43
  • Кировская область 9
  • Нижегородская область 275
  • Оренбургская область 91
  • Пензенская область 60
  • Самарская область 119
  • Саратовская область 107
  • Ульяновская область 117
  • Курганская область 49
  • Свердловская область 92
  • Тюменская область 149
  • Ханты-Мансийский АО 354
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 462
  • Челябинская область 142
  • Республика Алтай 48
  • Республика Тыва 140
  • Республика Хакасия 33
  • Алтайский край 141
  • Красноярский край 30
  • Иркутская область 360
  • Кемеровская область 75
  • Новосибирская область 86
  • Омская область 219
  • Томская область 68
  • Республика Бурятия 33
  • Республика Саха (Якутия) 11
  • Забайкальский край 29
  • Камчатский край 5
  • Приморский край 130
  • Амурская область 53
  • Магаданская область 31
  • Хабаровский край 126
  • Сахалинская область 78
  • За весь период пандемии выписано в России - 669 026 выздоровевших.
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