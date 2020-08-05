За сутки в России выявлено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 687

2. Свердловская область 181

3. Ханты-Мансийский АО 169

4. Московская область 162

5. Санкт-Петербург 156

6. Иркутская область 135

7. Ростовская область 129

8. Красноярский край 127

9. Мурманская область 126

10. Ставропольский край 121

11. Краснодарский край 117

12. Омская область 109

13. Оренбургская область 105

14. Челябинская область 103

15. Нижегородская область 101

16. Ульяновская область 100

17. Приморский край 100

18. Новосибирская область 97

19. Хабаровский край 97

20. Воронежская область 96

21. Волгоградская область 96

22. Саратовская область 94

23. Ямало-Ненецкий АО 94

24. Алтайский край 94

25. Кемеровская область 94

26. Тюменская область 82

27. Архангельская область 71

28. Пермский край 68

29. Сахалинская область 65

30. Республика Калмыкия 63

31. Республика Саха (Якутия) 55

32. Томская область 53

33. Пензенская область 50

34. Республика Коми 47

35. Белгородская область 46

36. Костромская область 45

37. Республика Дагестан 40

38. Ярославская область 39

39. Орловская область 36

40. Чувашская Республика 35

41. Республика Карелия 34

42. Астраханская область 34

43. Республика Башкортостан 34

44. Самарская область 34

45. Ленинградская область 33

46. Кировская область 33

47. Брянская область 32

48. Республика Мордовия 31

49. Тульская область 30

50. Курганская область 30

51. Курская область 29

52. Вологодская область 28

53. Республика Татарстан 28

54. Калужская область 27

55. Тамбовская область 27

56. Тверская область 27

57. Рязанская область 26

58. Республика Адыгея 25

59. Республика Бурятия 25

60. Республика Тыва 25

61. Ивановская область 24

62. Владимирская область 22

63. Республика Хакасия 22

64. Удмуртская Республика 21

65. Амурская область 21

66. Липецкая область 19

67. Магаданская область 19

68. Республика Крым 18

69. Смоленская область 16

70. Кабардино-Балкарская Республика 16

71. Республика Ингушетия 15

72. Камчатский край 15

73. Республика Марий Эл 14

74. Новгородская область 13

75. Чеченская Республика 12

76. Забайкальский край 11

77. Карачаево-Черкесская Республика 10

78. Калининградская область 9

79. Республика Северная Осетия 9

80. Ненецкий автономный округ 8

81. Республика Алтай 7

82. Псковская область 4

83. Еврейская АО 2

Всего в России зарегистрировано 866 627 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ, г. Севастополь 0%

2. Псковская область 0,1%

3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия 0,2% За последние сутки подтверждено 139 летальных случаев: Белгородская область 2

Владимирская область 4

Воронежская область 5

Ивановская область 3

Костромская область 1

Московская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 6

Тверская область 1

Тульская область 6

Москва 11

Республика Коми 2

Архангельская область 5

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 18

Краснодарский край 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 5

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Ставропольский край 2

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 4

Пермский край 2

Кировская область 2

Нижегородская область 2

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Самарская область 5

Свердловская область 6

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 2

Челябинская область 1

Республика Тыва 1

Красноярский край 4

Иркутская область 7

Новосибирская область 4

Омская область 3

Республика Бурятия 2

Магаданская область 1

Хабаровский край 2

За весь период пандемии в России умерли 14 490 человек. За прошедшие сутки выписано 7 555 выздоровевших: Белгородская область 4

Брянская область 38

Владимирская область 6

Воронежская область 135

Ивановская область 66

Калужская область 36

Костромская область 24

Курская область 34

Липецкая область 50

Московская область 191

Орловская область 25

Рязанская область 9

Смоленская область 38

Тамбовская область 21

Тверская область 12

Тульская область 41

Ярославская область 53

Москва 1329

Республика Карелия 31

Республика Коми 92

Архангельская область 158

Вологодская область 14

Калининградская область 4

Ленинградская область 6

Мурманская область 303

Новгородская область 37

Псковская область 26

Санкт-Петербург 37

Республика Адыгея 16

Республика Калмыкия 8

Республика Крым 19

Краснодарский край 104

Астраханская область 34

Волгоградская область 91

Ростовская область 113

Севастополь 2

Республика Дагестан 58

Республика Ингушетия 145

Кабардино-Балкарская Республика 18

Карачаево-Черкесская Республика 31

Республика Северная Осетия - Алания 4

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 120

Республика Башкортостан 15

Республика Марий Эл 32

Республика Мордовия 32

Республика Татарстан 24

Удмуртская Республика 35

Республика Чувашия 65

Пермский край 43

Кировская область 9

Нижегородская область 275

Оренбургская область 91

Пензенская область 60

Самарская область 119

Саратовская область 107

Ульяновская область 117

Курганская область 49

Свердловская область 92

Тюменская область 149

Ханты-Мансийский АО 354

Ямало-Ненецкий автономный округ 462

Челябинская область 142

Республика Алтай 48

Республика Тыва 140

Республика Хакасия 33

Алтайский край 141

Красноярский край 30

Иркутская область 360

Кемеровская область 75

Новосибирская область 86

Омская область 219

Томская область 68

Республика Бурятия 33

Республика Саха (Якутия) 11

Забайкальский край 29

Камчатский край 5

Приморский край 130

Амурская область 53

Магаданская область 31

Хабаровский край 126

Сахалинская область 78

За весь период пандемии выписано в России - 669 026 выздоровевших.