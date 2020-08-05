Жириновский и Миронов поспорили на шампанское и коньяк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов заключили пари на тему успеха "эсеров" на выборах в Госдуму восьмого созыва. Спор состоялся в ходе общения политиков с участниками форума "Территория смыслов".
- Вы вниз идете, вы на следующий год в парламент не попадете, - заявил Жириновский.
Миронов же заявил, что "Справедливая Россия" "с очень хорошим результатом", а ЛДПР проиграет.
- Владимир Вольфович, пари давайте, - предложил он, - с вас ящик шампанского, с меня ящик коньяка.
Жириновский пари поддержал, но отказался обменяться с соперником рукопожатием, сославшись на пандемию.