Живущим в России белорусам предложили способы проголосовать на выборах

Пресс-служба Посольства Беларуси в России сообщает, что 4 августа 2020 г. в России открылись избирательные участки для досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь. Принять участие в них смогут белорусы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории РФ. В соответствии с законодательством досрочное голосование будет проходить с 4 по 8 августа 2020 г. на всех трех избирательных участках, сформированных в России, - Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Наталия Федосенко/ТАСС

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии в г. Москве Вадим Сенюта, участки сформированы исходя как из возможностей отделений принять граждан, так и из мест наиболее компактного проживания белорусов в России. Он подчеркнул, что коронавирус внес определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковых комиссий. В частности, в Москве до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции. "В Посольстве учитывают эти реалии, будет предусмотрено ограничение количества одномоментного нахождения избирателей на участке, меры социального дистанцирования. Для тех, у кого не будет своих средств защиты, на участке предусмотрены дезинфекторы и медицинские маски", - сообщил руководитель участковой комиссии. ЦИК РФ не будет отправлять наблюдателей на выборы в Беларусь По его словам, основной поток избирателей ожидается все-таки не в период досрочного голосования, а 9 августа. Предполагается, что в этот день реализовать свое избирательное право в Москве придут более двух тысяч человек.

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