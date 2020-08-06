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06.08.2020 09:41
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" сообщил об отмене в августе ряда международных рейсов

Текст: Екатерина Петрова
Компания "Аэрофлот" объявила о вынужденной отмене части регулярных рейсов по международным направлениям до 31 августа. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение

Программа международных рейсов скорректирована с учетом действующих эпидемиологических ограничений. Так, до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты по этим направлениям после 1 мая 2020 года на сайте компании или в контакт-центре, вернут деньги автоматически. В случае приобретения билетов в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту покупки.

"Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер", - уточнили к компании.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Пандемия коронавируса COVID-19

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