Что каждый из нас должен знать о своих ногах? Как помочь пациенту без сложной операции? Почему боли в ногах связаны с заболеваниями сердца? Об этом корреспондент "РГ" беседует с академиком Алекяном, главным внештатным специалистом Минздрава РФ по рентгенэндоваскулярной хирургии, заместителем директора по науке Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского. В этом всемирно известном центре спасают от многих тяжелейших бед.

Наши ноги, можно сказать, с рождения всю жизнь требуют особого нашего с вами внимания. Фото: REUTERS

Баграт Гегамович, лишь недавно центр вернулся к плановой работе после двухмесячного служения ковиду. И сразу обнаружилось: более всего поступает пациентов, которым требуется хирургическое вмешательство на сосудах ног. Почему? Сказалось почти трехмесячное перепрофилирование под ковид?

Баграт Алекян: Лишь в какой-то степени. Не более того. Проблема заболеваний сосудов ног возникла не вчера и не вдруг. Она давняя и очень тяжелая. А вот системы современной помощи таким страдальцам по сию пору в стране нет. Не хочу пугать, но никак в нашем разговоре не обойтись без данных статистики. Каждый год в нашей стране выполняется более тридцати тысяч ампутаций ног по поводу гангрены. Что к этому приводит? Виновников два: сахарный диабет и атеросклероз. Эти заболевания страшны и сами по себе, и потому, что им все возрасты покорны.

А спасение только ампутация? В наш-то век, век современных методов технологий лечения тех же атеросклероза и диабета? Да и у вас же есть иная статистика - статистика спасенных ног. Как попасть в эту статистику?

Баграт Алекян: Не удивляйтесь, прежде всего требуется внимательное отношение человека к себе, своему здоровью. Поверьте, нередко виноваты сами пациенты. Вот заболела нога. Человек остановился, подождал, пока боль пройдет, и пошел дальше. Такая ситуация повторилась? Те же действия. Хотя расстояния прохождения без боли становятся все меньше - они уходят, как шагреневая кожа. А действует популярнейший российский авось. Не надо, не надо на него уповать! Это чаще всего приводит к образованию открытых ран на ноге (ногах). Возникает гангрена, с которой справиться можно лишь с помощью ампутации.

В течение первого года умирают 25 процентов больных, страдающих критической ишемией ног. И только у 45 процентов остается сохранность ног. Через пять лет уходят из жизни 60 процентов таких больных. И главное: именно эти больные чаще всего страдают и умирают от инфаркта миокарда и инсульта. Больные ноги - это жертвы того самого атеросклероза , который поражает сосуды сердца и головного мозга.

Займемся санпросветом. Что должен знать о состоянии своих ног сам пациент? На что должен обратить внимание? И, наконец, куда ему податься со своей бедой?

Баграт Алекян: Первый признак - возникновение болей в ногах. Ноги быстро устают, как говорила героиня великого Островского, "ноги гудут". Не ждите чудес - срочно к врачу! Какому? Попросите у своего участкового врача направление к хирургу.

Больные ноги - это нередко жертвы того же атеросклероза, который поражает сосуды сердца и головного мозга

Вы мечтатель! Хирурги есть не во всех поликлиниках. И чем дальше от Москвы, тех сложнее найти нужного специалиста.

Баграт Алекян: Сегодня основной метод диагностики - ультразвуковое исследование. И ныне оно выполняется во всех поликлиниках страны.

Вы неисправимый оптимист. Немало примеров, когда на местах, тем более в глубинке, никакого ультразвука нет. Мы же еще не избавились от последствий оптимизации службы здоровья, особенно ее первичного звена. Но будем надеяться на лучшее. И потому… Диагноз поставлен вовремя. Далее?

Баграт Алекян: Далее начинается консервативное лечение. Оно проходит в амбулаторных условиях. Назначаются соответствующие препараты. Идет наблюдение. Казалось бы, все просто. Но… Повторюсь: мы далеко не всегда любим себя. Вот стало чуть лучше и… прощай, лечение. А процесс между тем идет. И образуются необратимые изменения на пальцах стопы. Требуется ампутация. До недавнего времени ее проводили сосудистые хирурги и специалисты по ранам и раневым инфекциям. Пациент избавлялся от боли, раны. Но на всю жизнь становился инвалидом. Среди таких инвалидов немало совсем молодых людей.

Со временем стало понятным, что сосудистые операции на артериях голени мало эффективны. В последние 15-20 лет во всем мире внедрены в клиническую практику эндоваскулярные операции. Они позволяют оперировать сосуды диаметром от одного до трех миллиметров. Практически это ювелирная работа В нашей стране в 2019 году, к сожалению, выполнено только 10 тысяч таких эндоваскулярных операций.

Выполнены где? Озвучьте географию.

Баграт Алекян: Такие операции выполняются почти в 200 центрах страны.

В наше время можно обойтись без ампутации?

Баграт Алекян: Ваш вопрос некорректен. На него нет однозначного ответа. Бывают ситуации, которые, как правило, связаны с поздним обращением пациентов. Когда иного выхода нет. А вот если все вовремя, то ноги можно и нужно спасти. А значит, и спасти нормальную жизнь человека. При одном непременном условии: сердце и сосуды пациента должны быть под постоянным наблюдением кардиолога. Еще раз напомню: 80 процентов больных с проблемами ног страдают тяжелейшими заболеваниями сердца и сосудов головного мозга. А значит, им прежде всего грозят инфаркт и инсульт.

Проявлю эрудицию. Эндоваскулярная хирургия для спасения ног использует специальные стенты и баллоны, которые под местным обезболиванием вводятся в поврежденный сосуд и позволяют восстановить кровоток в ноге. Спасти ногу. Вот так все просто на взгляд дилетанта. Просто. Но очень дорого. Дорого стоят и стенты, и баллоны, и другое сопровождение вмешательства. Итак: цена спасения?

Баграт Алекян: В рамках ОМС на это отпущено 70 тысяч рулей. А приблизительная стоимость только инструментария к этой операции составляет 120 тысяч рублей. Единственный регион РФ, который взял на себя полную оплату лечения этой категории больных, - Москва. Она выделила на лечение одного такого больного 370 тысяч рублей.

А в других регионах?

Баграт Алекян: Эта проблема там не решена. Что делать? Требуется радикальное решение вопроса оказания медицинской помощи данной категории пациентам. Это в том числе и борьба с инвалидностью. И значит, выходит за чисто медицинские рамки. Это социально-экономическая проблема. Благодаря национальному проекту по созданию сосудистых центров для оказания помощи пациентам с инфарктом и инсультом в стране создано более 200 сосудистых центров.

Теперь необходимо использовать потенциал уже существующих в стране более 360 центров рентгенэндоваскулярной хирургии, чтобы сделать следующий шаг: оказать помощь больным с критической ишемией ног. И по примеру Москвы, изыскать для этого средства на федеральном уровне. Ведь если все просчитать, то современное спасение таких пациентов окажется дешевле, чем затраты на их лечение, инвалидность.