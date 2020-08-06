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06.08.2020 18:38
Рубрика: Общество

На своих двоих

Академик Баграт Алекян: Нужно создавать центры помощи больным с критической ишемией ног
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Что каждый из нас должен знать о своих ногах? Как помочь пациенту без сложной операции? Почему боли в ногах связаны с заболеваниями сердца? Об этом корреспондент "РГ" беседует с академиком Алекяном, главным внештатным специалистом Минздрава РФ по рентгенэндоваскулярной хирургии, заместителем директора по науке Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского. В этом всемирно известном центре спасают от многих тяжелейших бед.
Наши ноги, можно сказать, с рождения всю жизнь требуют особого нашего с вами внимания. Фото: REUTERS Наши ноги, можно сказать, с рождения всю жизнь требуют особого нашего с вами внимания. Фото: REUTERS
Наши ноги, можно сказать, с рождения всю жизнь требуют особого нашего с вами внимания. Фото: REUTERS

Баграт Гегамович, лишь недавно центр вернулся к плановой работе после двухмесячного служения ковиду. И сразу обнаружилось: более всего поступает пациентов, которым требуется хирургическое вмешательство на сосудах ног. Почему? Сказалось почти трехмесячное перепрофилирование под ковид?

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Баграт Алекян: Лишь в какой-то степени. Не более того. Проблема заболеваний сосудов ног возникла не вчера и не вдруг. Она давняя и очень тяжелая. А вот системы современной помощи таким страдальцам по сию пору в стране нет. Не хочу пугать, но никак в нашем разговоре не обойтись без данных статистики. Каждый год в нашей стране выполняется более тридцати тысяч ампутаций ног по поводу гангрены. Что к этому приводит? Виновников два: сахарный диабет и атеросклероз. Эти заболевания страшны и сами по себе, и потому, что им все возрасты покорны.

А спасение только ампутация? В наш-то век, век современных методов технологий лечения тех же атеросклероза и диабета? Да и у вас же есть иная статистика - статистика спасенных ног. Как попасть в эту статистику?

Баграт Алекян: Не удивляйтесь, прежде всего требуется внимательное отношение человека к себе, своему здоровью. Поверьте, нередко виноваты сами пациенты. Вот заболела нога. Человек остановился, подождал, пока боль пройдет, и пошел дальше. Такая ситуация повторилась? Те же действия. Хотя расстояния прохождения без боли становятся все меньше - они уходят, как шагреневая кожа. А действует популярнейший российский авось. Не надо, не надо на него уповать! Это чаще всего приводит к образованию открытых ран на ноге (ногах). Возникает гангрена, с которой справиться можно лишь с помощью ампутации.

В течение первого года умирают 25 процентов больных, страдающих критической ишемией ног. И только у 45 процентов остается сохранность ног. Через пять лет уходят из жизни 60 процентов таких больных. И главное: именно эти больные чаще всего страдают и умирают от инфаркта миокарда и инсульта. Больные ноги - это жертвы того самого атеросклероза , который поражает сосуды сердца и головного мозга.

Займемся санпросветом. Что должен знать о состоянии своих ног сам пациент? На что должен обратить внимание? И, наконец, куда ему податься со своей бедой?

Баграт Алекян: Первый признак - возникновение болей в ногах. Ноги быстро устают, как говорила героиня великого Островского, "ноги гудут". Не ждите чудес - срочно к врачу! Какому? Попросите у своего участкового врача направление к хирургу.

Больные ноги - это нередко жертвы того же атеросклероза, который поражает сосуды сердца и головного мозга

Вы мечтатель! Хирурги есть не во всех поликлиниках. И чем дальше от Москвы, тех сложнее найти нужного специалиста.

Баграт Алекян: Сегодня основной метод диагностики - ультразвуковое исследование. И ныне оно выполняется во всех поликлиниках страны.

Вы неисправимый оптимист. Немало примеров, когда на местах, тем более в глубинке, никакого ультразвука нет. Мы же еще не избавились от последствий оптимизации службы здоровья, особенно ее первичного звена. Но будем надеяться на лучшее. И потому… Диагноз поставлен вовремя. Далее?

Баграт Алекян: Далее начинается консервативное лечение. Оно проходит в амбулаторных условиях. Назначаются соответствующие препараты. Идет наблюдение. Казалось бы, все просто. Но… Повторюсь: мы далеко не всегда любим себя. Вот стало чуть лучше и… прощай, лечение. А процесс между тем идет. И образуются необратимые изменения на пальцах стопы. Требуется ампутация. До недавнего времени ее проводили сосудистые хирурги и специалисты по ранам и раневым инфекциям. Пациент избавлялся от боли, раны. Но на всю жизнь становился инвалидом. Среди таких инвалидов немало совсем молодых людей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Со временем стало понятным, что сосудистые операции на артериях голени мало эффективны. В последние 15-20 лет во всем мире внедрены в клиническую практику эндоваскулярные операции. Они позволяют оперировать сосуды диаметром от одного до трех миллиметров. Практически это ювелирная работа В нашей стране в 2019 году, к сожалению, выполнено только 10 тысяч таких эндоваскулярных операций.

Выполнены где? Озвучьте географию.

Баграт Алекян: Такие операции выполняются почти в 200 центрах страны.

В наше время можно обойтись без ампутации?

Баграт Алекян: Ваш вопрос некорректен. На него нет однозначного ответа. Бывают ситуации, которые, как правило, связаны с поздним обращением пациентов. Когда иного выхода нет. А вот если все вовремя, то ноги можно и нужно спасти. А значит, и спасти нормальную жизнь человека. При одном непременном условии: сердце и сосуды пациента должны быть под постоянным наблюдением кардиолога. Еще раз напомню: 80 процентов больных с проблемами ног страдают тяжелейшими заболеваниями сердца и сосудов головного мозга. А значит, им прежде всего грозят инфаркт и инсульт.

Проявлю эрудицию. Эндоваскулярная хирургия для спасения ног использует специальные стенты и баллоны, которые под местным обезболиванием вводятся в поврежденный сосуд и позволяют восстановить кровоток в ноге. Спасти ногу. Вот так все просто на взгляд дилетанта. Просто. Но очень дорого. Дорого стоят и стенты, и баллоны, и другое сопровождение вмешательства. Итак: цена спасения?

Баграт Алекян: В рамках ОМС на это отпущено 70 тысяч рулей. А приблизительная стоимость только инструментария к этой операции составляет 120 тысяч рублей. Единственный регион РФ, который взял на себя полную оплату лечения этой категории больных, - Москва. Она выделила на лечение одного такого больного 370 тысяч рублей.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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А в других регионах?

Баграт Алекян: Эта проблема там не решена. Что делать? Требуется радикальное решение вопроса оказания медицинской помощи данной категории пациентам. Это в том числе и борьба с инвалидностью. И значит, выходит за чисто медицинские рамки. Это социально-экономическая проблема. Благодаря национальному проекту по созданию сосудистых центров для оказания помощи пациентам с инфарктом и инсультом в стране создано более 200 сосудистых центров.

Теперь необходимо использовать потенциал уже существующих в стране более 360 центров рентгенэндоваскулярной хирургии, чтобы сделать следующий шаг: оказать помощь больным с критической ишемией ног. И по примеру Москвы, изыскать для этого средства на федеральном уровне. Ведь если все просчитать, то современное спасение таких пациентов окажется дешевле, чем затраты на их лечение, инвалидность.

Баграт Алекян: Ноги быстро устают, как говорила героиня великого Островского, "ноги гудут". Не ждите чудес - срочно к врачу! Фото: Александр Корольков
Общество Здоровье Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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