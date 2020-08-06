Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе""

Принят Государственной Думой 15 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 29, ст. 3122; 2007, N 49, ст. 6074; 2008, N 49, ст. 5746; 2009, N 18, ст. 2149; 2010, N 11, ст. 1176; 2011, N 49, ст. 7021; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3462, 3477; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4741; 2018, N 1, ст. 28; N 11, ст. 1590; N 49, ст. 7517; 2019, N 6, ст. 466; N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 8:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета в поселениях, муниципальных и городских округах, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются соответственно органам местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципальных округов и органам местного самоуправления городских округов.";

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета в отдельных населенных пунктах муниципальных округов, на территориях которых имеются структурные подразделения военных комиссариатов, передаются органам местного самоуправления таких муниципальных округов для реализации на территориях указанных населенных пунктов (за исключением населенных пунктов, на территориях которых данные полномочия осуществляются структурными подразделениями военных комиссариатов).";

в) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"Совокупность полномочий, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, именуется первичным воинским учетом. Первичный воинский учет осуществляется органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов в отношении граждан, проживающих или пребывающих на территориях соответствующих муниципальных образований, либо органами местного самоуправления муниципальных округов в отношении граждан, проживающих или пребывающих в отдельных населенных пунктах муниципальных округов (за исключением населенных пунктов, на территориях которых воинский учет осуществляется структурными подразделениями военных комиссариатов). Осуществление первичного воинского учета организуют местные администрации (исполнительно распорядительные органы) указанных муниципальных образований.";

г) абзац восьмой считать абзацем девятым и его после слова "поселений" дополнить словами ", органы местного самоуправления муниципальных округов";

д) абзацы девятый - четырнадцатый считать соответственно абзацами десятым - пятнадцатым;

е) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым и его после слова "поселений" дополнить словами ", органы местного самоуправления муниципальных округов";

ж) абзацы шестнадцатый - двадцать пятый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать шестым;

з) абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым и его после слова "поселений" дополнить словами ", органам местного самоуправления муниципальных округов";

и) абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым и изложить их в следующей редакции:

"Объем средств, предоставляемых в виде субвенций бюджетам поселений, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов, определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском учете на соответствующих территориях по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и утвержденной Правительством Российской Федерации методики расчета норматива соответствующих затрат.

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации для последующего перечисления в бюджеты поселений, бюджеты муниципальных округов и бюджеты городских округов.";

к) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым;

л) абзац тридцатый считать абзацем тридцать первым и его после слова "поселений" дополнить словами ", органы местного самоуправления муниципальных округов";

м) абзацы тридцать первый - тридцать третий считать соответственно абзацами тридцать вторым - тридцать четвертым;

н) абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать пятым и изложить его в следующей редакции:

"Осуществление органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта прекращается в случае создания на территории поселения, муниципального округа или городского округа структурного подразделения военного комиссариата.";

о) дополнить абзацами следующего содержания:

"Осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов первичного воинского учета в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта прекращается в случае создания на территориях соответствующих населенных пунктов структурных подразделений военных комиссариатов.

В случаях, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом настоящего пункта, осуществление органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения основания для прекращения осуществления таких полномочий.

Прекращение осуществления органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета влечет за собой прекращение предоставления соответствующих субвенций местным бюджетам и возврат их неиспользованных остатков в федеральный бюджет в целях финансового обеспечения осуществления соответствующих полномочий.";

2) в пункте 1 статьи 9 слова "городских округах" заменить словами "муниципальных и городских округах";

3) в статье 10:

а) в пункте 1:

в абзаце третьем слова "соответствующего органа местного самоуправления поселения или соответствующего органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего" заменить словами "местной администрации соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющей";

в абзаце пятом слова "в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий" заменить словами "в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую";

в абзаце седьмом слова "в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий" заменить словами "в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую";

б) в пункте 2 слова "в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий" заменить словами "в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую";

4) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 26 слова "городских округах" заменить словами "муниципальных и городских округах".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин