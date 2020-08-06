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06.08.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Реактивная сила

Авиаперевозки восстанавливаются быстрее ожиданий
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Трафик в российских аэропортах в июле заметно превзошел ожидания. Пассажиропоток снизился всего на 45% (к тому же месяцу прошлого года) вместо прогнозировавшихся 65%, сообщили в Международной ассоциации аэропортов. Туристы отреагировали на снятие ограничений, считают эксперты.
Помимо роста внутренних авиаперевозок для восстановления отрасли нужен запуск зарубежных направлений. Фото: EPA Помимо роста внутренних авиаперевозок для восстановления отрасли нужен запуск зарубежных направлений. Фото: EPA
Помимо роста внутренних авиаперевозок для восстановления отрасли нужен запуск зарубежных направлений. Фото: EPA

Данные аэропортов подтверждают общие цифры. В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) "РГ" рассказали, что в июле пассажиропоток составил 374,3 тысячи человек, на 46% меньше показателей прошлого года. Представитель столичного аэропорта Домодедово отметил, что, например, 31 июля аэропорт обслужил более 73 тысяч пассажиров на рейсах внутренних воздушных линий, что даже на 18% выше значения пикового дня прошлого года.

На восстановление международных авиаперевозок отвели четыре года

В мае министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что по итогам 2020 года перевозки могут сократиться до 60 млн перевезенных пассажиров при оптимистичном сценарии, если перелеты начнут восстанавливаться уже в июле. В таком случае, говорил он, будет действовать V-образный сценарий.

Восстановление отрасли может и не быть линейным, считают эксперты. Сейчас драйвером авиаперевозок стали поездки россиян на южные курорты страны, но по итогам августа рост будет уже не столь заметным, говорит замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Осенью же спрос будет зависеть от восстановления деловой активности.

К тому же внутренние авиаперевозки растут сейчас в том числе за счет довольно низких для лета цен, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В итоге перевозчикам будет сложно выполнить отложенные обязательства по лизинговым платежам и кредитам.

Большое значение будет иметь открытие зарубежных направлений.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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