Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19

На Тайване на фоне пандемии коронавируса, приведшей к приостановке международного авиасообщения, набирают популярность воздушные путешествия "в никуда". Самолеты отправляются из международного аэропорта "Таоюань", пролетают над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращаются обратно.

Авиакомпания StarLux Airlines после поступления в продажу билетов на рейс "в никуда" за пять минут распродала все 188 мест, пишет РИА Новости, ссылаясь на Международное радио Тайваня. Самолет вылетит седьмого августа, пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем направится в сторону Филиппин и вернется обратно тем же маршрутом. В полете пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Трехчасовой тур стоит 4688 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей) за место в эконом-классе.

Авиакомпания EVA Air распродала все 309 билетов на такой же рейс "в никуда". Самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно.

А авиакомпания China Airlines предлагает специальные рейсы для детей в возрасте от шести до десяти лет и их родителей. Во время полета дети смогут побыть бортпроводниками. Билеты на два рейса - 8 и 15 августа - были распроданы за шесть минут.