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06.08.2020 22:38
Рубрика: В мире

Берлин оценил как "неуместный" тон заявлений США о "Северном потоке-2"

"Вопиющим вмешательством в национальный суверенитет" назвали в МИД Германии действия американской стороны в отношении германских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Ранее сенаторы США направили письмо оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода.

Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2"

"Американская политика экстерриториальных санкций в отношении тесных партнеров и союзников является вопиющим вмешательством в наш национальный суверенитет", - передает ТАСС комментарий госминистра МИД ФРГ Нильса Аннена изданию "Хандельсблат".

"Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны", - подчеркнул министр.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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