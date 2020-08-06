Берлин оценил как "неуместный" тон заявлений США о "Северном потоке-2"

"Вопиющим вмешательством в национальный суверенитет" назвали в МИД Германии действия американской стороны в отношении германских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Ранее сенаторы США направили письмо оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода.

"Американская политика экстерриториальных санкций в отношении тесных партнеров и союзников является вопиющим вмешательством в наш национальный суверенитет", - передает ТАСС комментарий госминистра МИД ФРГ Нильса Аннена изданию "Хандельсблат".

"Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны", - подчеркнул министр.