Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2"

Правительство Германии считает противозаконными экстерриториальные санкции. "Какие бы то ни было послания американских сенаторов третьей стороне я не комментирую. Позиция правительства ФРГ относительно экстерриториальных санкций ясна: мы их отвергаем, поскольку считаем противоречащими международному праву", - цитирует ТАСС ответ Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Речь идет о новых угрозах со стороны США в отношении газопровода "Северный поток-2". Как сообщила ранее немецкая газета Handelsblatt, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH ("Фэрхафен Засниц"), которая является оператором германского порта Мукран, и в котором хранятся трубы для "Северного потока-2", а также находится российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". В письме американская сторона пригрозила "финансовым разрушением" предприятия в случае участия в продолжении работ над проектом газопровода из России в Германию.

Законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока-2" был внесен для рассмотрения в Сенат США 4 июня. Также госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", подпадают под действие закона CAATSA - "О противостоянии противникам Америки посредством санкций".