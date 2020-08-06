Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"

Основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что в ближайшие десятилетия планету ждет кризис, который окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

Новой проблемой для человечества станет изменение климата, считает Гейтс.

"Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите страдания на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, - это то, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире", - написал он.

По мнению Гейтса, изменение климата приведет к большей смертности, чем коронавирус.

"По данным на прошлую неделю, во всем мире от COVID-19 умерло более 600 000 человек. В годовом исчислении это показатель смертности 14 на 100 000 человек, - пишет он. - Как это соотносится с изменением климата? Прогнозируется, что в течение следующих 40 лет повышение глобальных температур приведет к увеличению глобальной смертности на такую же величину - 14 смертей на 100 000 человек. К концу века, если рост выбросов останется высоким, изменение климата может стать причиной 73 дополнительных смертей на 100 000 человек. При более низком уровне выбросов уровень смертности снижается до 10 на 100 000 человек. Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году - в пять раз более смертоносным".

Также он предрекает огромный ущерб для экономики.

Чтобы избежать таких последствий, нужно, по мнению Гейтса, направить на борьбу с изменением климата силы науки в самых разных отраслях. Принимаемые решения должны работать и в бедных странах. А начинать эту борьбу надо прямо сейчас, извлекая уроки из пандемии коронавируса - то есть действовать также сплоченно и с таким же напряжением, как страны делают это в противостоянии с пандемией.