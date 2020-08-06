Российскому бойцу смешанных единоборств Алексею Олейнику 43 года. За свою карьеру он провел 73 поединка, выиграв 59 из них. И Алексей не собирается на покой. В мае 2020 года он победил еще одного ветерана бразильца Фабрисиу Вердума, а сейчас ведет переговоры с одним из самых крутых менеджеров в смешанных единоборствах Али Абдель-Азизом, который сотрудничает с нашим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. В предстоящие выходные в американском Лас-Вегасе Олейника ждет дуэль с экс-претендентом на титул в тяжелом весе Дерриком Льюисом. Это будет главный бой турнира UFC Fight Night 174.

О настрое на этот поединок, своем фирменном удушающем приеме и самом прекрасном секунданте - супруге Татьяне - Олейник рассказал в"РГ".

Алексей, в преддверии боя UFC напомнил о вашем рекорде: вы начали еще в 1990-х... Считаете это достижением?

Алексей Олейник: Наверное, я считал бы это достижением, если бы к нему стремился, а у меня такой цели никогда не было. Я просто тренируюсь и выступаю. Так получилось, что я это делаю очень долго и даже, как подсчитали, дольше всех в ММА. Почему и как? Не знаю. Просто постоянно занимаюсь, и весь мой образ жизни связан со спортом. Даже когда снимал или покупал квартиры - в Москве или Америке, я выбирал жилье не в том районе, где лучше природа или ближе школа для детей, а в том, где подходящие спортзалы. И так во всем. Отдых с семьей мы тоже можем спланировать, только когда закончится очередной бой.

Супруга Татьяна - не просто жена и мама пятерых детей, которая ждет мужа после поединка. Она профессионально подошла к делу и стала вашим секундантом.

Алексей Олейник: Когда-то лет 15 назад мы выбирали, чем будем заниматься дальше. Решили, что продолжим в спорте. Тогда она взяла на себя большую часть моей подготовки. Изучила и единоборства, и диетологию, чтобы знать, чем меня кормить, как помочь набрать вес к бою. Естественно, это все согласовывалось с тренерами. Жена также занимается ведением переговоров, выполняет менеджерские функции и общается с UFC, выясняя, на какие даты брать билеты и в каком городе провести медицинские обследования. И так мы вместе работаем уже много-много лет.

Ваше прозвище Дядя Леша - это тоже остыл к вашему возрасту и опыту?

Алексей Олейник: Мой бойцовский никнэйм - Удав. В спортзале спортсмены между собой себя всегда как-нибудь называют - в шутку. А Дядей Лешей меня пару лет назад в соцсетях прозвали фанаты. И это обращение в среде болельщиков прижилось. Принимаю это как данность.

Удав - тоже неслучайный образ. Вы ведь знамениты своими удушающими приемами. Но в у Вердума выиграли раздельным решением. Вам важно, как победить?

Алексей Олейник: Результат важнее. Но я никогда не иду за очками, я отдаю все силы, чтобы победить.

Как удушающий "иезекииль", когда вы заводите одну свою руку сзади за голову соперника, а второй надавливаете на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию, стал вашим фирменным приемом?

Алексей Олейник: А как у Вердума получается "треугольник" ногами или "рука кимура"? Или у Джеффа Монсона - его коронный "север-юг". Фишки, секрета нет. Дело не в форме или длине рук. Просто мы это делали много раз на тренировках. Только когда повторишь прием 10-20 тысяч раз, он начинает получаться настолько отточено, что становится фирменным.

14 побед в ММА болевым приемом "иезекииль" одержал Алексей Олейник. Это рекорд. Он также единственный боец, сумевший выиграть бой с помощью этого удушающего приема в UFC

А в чем сильная сторона Деррика Льюиса - вашего соперника по бою 9 августа? Чего от него ждете?

Алексей Олейник: Парень находится в топ-5 мирового рейтинга UFC в тяжелом все. Он огромный, здоровенный, сильный. Ожидать можно всего чего угодно: и удара, и перевода в партер. Так что стараюсь настроиться.

Об этом бое говорят как о самом опасном в вашей карьере. Согласны с такой оценкой?

Алексей Олейник: Я бы сказал, один из самых опасных. Мирко Филиппович для меня был гораздо сложнее. Вердум был не сложнее, но точно не проще. Как и Марк Хант. Тем более он дрался с Льюисом и выиграл. Еще вспоминаю Трэвиса Брауна. Вердум дважды с ним дрался и не смог его побороть. Я выходил против него, понимая, что он в ударах лучше меня, а еще моложе, выше, тяжелее. Тем не менее я победил. Деррик "Черный зверь" Льюис - волк страшный, но постараюсь с ним справиться.

У вас были главные бои вечера, но не титульные. Как до них добраться?

Алексей Олейник: У меня есть пояса других организаций, но ни претендентских, ни чемпионских поединков в UFC действительно не было. Но что об этом говорить. Все идет своим чередом. Побеждаешь 4-5 соперников, поднимаешься в рейтинге и идешь на титульный бой. Выигрываешь - поднимаешься на три ступеньки, проигрываешь - падаешь сразу на десять. Не люблю разговоры о перспективах, о том, что будет после. Сейчас самое главное - бой с Льюисом.

Поединок, как и с Вердумом, пройдет без зрителей. Энергетики зала, криков, наверное, не хватало?

Алексей Олейник: Когда закрывается клетка, начинается бой, тебе уже все равно. Без зрителей в чем-то даже чуть-чуть легче. Шум может отвлекать. А так ты лучше слышишь свой угол, больше концентрируешься на поединке и на противнике. А соперник, как я уже сказал, у меня опасный.