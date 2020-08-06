О настрое на этот поединок, своем фирменном удушающем приеме и самом прекрасном секунданте - супруге Татьяне - Олейник рассказал в"РГ".
Алексей, в преддверии боя UFC напомнил о вашем рекорде: вы начали еще в 1990-х... Считаете это достижением?
Алексей Олейник: Наверное, я считал бы это достижением, если бы к нему стремился, а у меня такой цели никогда не было. Я просто тренируюсь и выступаю. Так получилось, что я это делаю очень долго и даже, как подсчитали, дольше всех в ММА. Почему и как? Не знаю. Просто постоянно занимаюсь, и весь мой образ жизни связан со спортом. Даже когда снимал или покупал квартиры - в Москве или Америке, я выбирал жилье не в том районе, где лучше природа или ближе школа для детей, а в том, где подходящие спортзалы. И так во всем. Отдых с семьей мы тоже можем спланировать, только когда закончится очередной бой.
Супруга Татьяна - не просто жена и мама пятерых детей, которая ждет мужа после поединка. Она профессионально подошла к делу и стала вашим секундантом.
Алексей Олейник: Когда-то лет 15 назад мы выбирали, чем будем заниматься дальше. Решили, что продолжим в спорте. Тогда она взяла на себя большую часть моей подготовки. Изучила и единоборства, и диетологию, чтобы знать, чем меня кормить, как помочь набрать вес к бою. Естественно, это все согласовывалось с тренерами. Жена также занимается ведением переговоров, выполняет менеджерские функции и общается с UFC, выясняя, на какие даты брать билеты и в каком городе провести медицинские обследования. И так мы вместе работаем уже много-много лет.
Ваше прозвище Дядя Леша - это тоже остыл к вашему возрасту и опыту?
Алексей Олейник: Мой бойцовский никнэйм - Удав. В спортзале спортсмены между собой себя всегда как-нибудь называют - в шутку. А Дядей Лешей меня пару лет назад в соцсетях прозвали фанаты. И это обращение в среде болельщиков прижилось. Принимаю это как данность.
Удав - тоже неслучайный образ. Вы ведь знамениты своими удушающими приемами. Но в у Вердума выиграли раздельным решением. Вам важно, как победить?
Алексей Олейник: Результат важнее. Но я никогда не иду за очками, я отдаю все силы, чтобы победить.
Как удушающий "иезекииль", когда вы заводите одну свою руку сзади за голову соперника, а второй надавливаете на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию, стал вашим фирменным приемом?
Алексей Олейник: А как у Вердума получается "треугольник" ногами или "рука кимура"? Или у Джеффа Монсона - его коронный "север-юг". Фишки, секрета нет. Дело не в форме или длине рук. Просто мы это делали много раз на тренировках. Только когда повторишь прием 10-20 тысяч раз, он начинает получаться настолько отточено, что становится фирменным.
А в чем сильная сторона Деррика Льюиса - вашего соперника по бою 9 августа? Чего от него ждете?
Алексей Олейник: Парень находится в топ-5 мирового рейтинга UFC в тяжелом все. Он огромный, здоровенный, сильный. Ожидать можно всего чего угодно: и удара, и перевода в партер. Так что стараюсь настроиться.
Об этом бое говорят как о самом опасном в вашей карьере. Согласны с такой оценкой?
Алексей Олейник: Я бы сказал, один из самых опасных. Мирко Филиппович для меня был гораздо сложнее. Вердум был не сложнее, но точно не проще. Как и Марк Хант. Тем более он дрался с Льюисом и выиграл. Еще вспоминаю Трэвиса Брауна. Вердум дважды с ним дрался и не смог его побороть. Я выходил против него, понимая, что он в ударах лучше меня, а еще моложе, выше, тяжелее. Тем не менее я победил. Деррик "Черный зверь" Льюис - волк страшный, но постараюсь с ним справиться.
У вас были главные бои вечера, но не титульные. Как до них добраться?
Алексей Олейник: У меня есть пояса других организаций, но ни претендентских, ни чемпионских поединков в UFC действительно не было. Но что об этом говорить. Все идет своим чередом. Побеждаешь 4-5 соперников, поднимаешься в рейтинге и идешь на титульный бой. Выигрываешь - поднимаешься на три ступеньки, проигрываешь - падаешь сразу на десять. Не люблю разговоры о перспективах, о том, что будет после. Сейчас самое главное - бой с Льюисом.
Поединок, как и с Вердумом, пройдет без зрителей. Энергетики зала, криков, наверное, не хватало?
Алексей Олейник: Когда закрывается клетка, начинается бой, тебе уже все равно. Без зрителей в чем-то даже чуть-чуть легче. Шум может отвлекать. А так ты лучше слышишь свой угол, больше концентрируешься на поединке и на противнике. А соперник, как я уже сказал, у меня опасный.