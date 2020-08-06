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06.08.2020 00:20
Рубрика: Экономика

Рост на снижении

Цены на нефть превысили 46 долларов
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 173(8227)
Цена нефти марки Brent превысила отметку 46 долларов за баррель впервые с 6 марта этого года, когда после развала первой сделки ОПЕК+ случилось падение котировок ниже 20 долларов.

Рост цен главным образом вызван данными Американского института нефти (API), по которым за последнюю неделю июля запасы "черного золота" в США снизились на 8,6 миллиона баррелей. После публикации этой информации стоимость марки Brent менее чем за сутки выросла до 46,23 доллара, а североамериканской нефти WTI до 43,52 доллара за баррель.

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Данные API не совсем совпали с официальной статистикой Информационного агентства энергетики (EIA), опубликованной на следующий день. По ней запасы нефти в США сократились на 7,34 млн, до 518,6 млн баррелей. Но даже с учетом этой корректировки, впервые с начала года запасы снижаются две недели подряд и рекордными темпами. Впрочем, на эту статистику рынок отреагировал уже почти нейтрально, цены немного опустились, но остались выше 45 долларов.

Поддержку нефтяным котировкам также оказали надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США и обострение ситуации на Ближнем Востоке после взрыва в Бейруте.

При этом серьезнейшие опасения вызывает увеличение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру и возможность второй волны пандемии. На этом фоне возникает угроза продления и даже ужесточения карантинных ограничений, что может привести к очередному спаду спроса на нефть и нефтепродукты. Кроме того, как отмечают эксперты, рост цен на нефть происходит на фоне резкого ослабления доллара, что также немного сдерживает позитивный настрой рынка.

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