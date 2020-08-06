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06.08.2020 17:30
Рубрика: Экономика

Цены на продовольствие продолжают расти

Текст: Татьяна Карабут
Цены на продовольствие в мире продолжают расти второй месяц подряд, следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июле среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (используется для отслеживания международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары) составило 94,2 пункта. Это на 1,2% больше, чем в июне, и почти на 1% выше, чем в июле 2019 года.

Фото: iStock
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Сильнее всего подорожали растительные масла и молочная продукция. Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,6% по сравнению с июнем и достиг максимального за последние пять месяцев уровня.

"Рост международных котировок на основные виды растительных масел обусловлен ожидаемым снижением объемов производства, как в случае пальмового масла, а также активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов", - поясняют в ФАО.

Индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 3,5%. Дорожала вся "молочка": от сливочного масла и сыра до сухого молока.

Также немного подорожал сахар (на 1,4% в сравнении с июнем). Сказался рост цен на энергоносители и падение производства сахара в Таиланде, пострадавшем от засухи.

Фото: iStock
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Почти не изменились мировые цены на зерновые. При этом на кукурузу и сорго произошел резкий скачок цен - Китай приобрел значительный объем этой продукции в США. Однако нивелировать этот рост смогло падение цен на рис - его в этом сезоне ожидается большой урожай.

А вот мясо подешевело на 1,8% в сравнении с июнем и на 9,2% в сравнении с июлем прошлого года. Спрос на свинину и говядину остается ниже предложения, несмотря на некоторые перебои поставок из ключевых экспортирующих регионов из-за пандемии коронавируса. Зато мясо птице немного подросло в цене. Эксперты ФАО объясняют это прежде всего сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста цен на корма.

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