Физики объяснили, почему чай в микроволновке получается невкусным

Американские физики выяснили, почему чай во время приготовления в микроволновке получается менее вкусным, чем при кипячении воды в чайнике. Результаты их исследования опубликовал научный журнал AIP Advances.

Ученые считают, что различия во вкусе возникают из-за неравномерного нагрева воды. Если нагревать ее в чайнике, внутри возникает конвекция или круговорот воды, то есть вода со дна, нагреваясь, разносит тепло по всему сосуду. В микроволновке такого процесса не происходит и верхние слои воды нагреваются сильнее, чем нижние. Частично это также связано с тем, что температура нижней и верхней частей стенок стеклянного стакана одинаковая.

Чтобы проверить эту идею, ученые покрыли верхний обод стакана слоем из серебра, который должен был направлять микроволновое излучение с верхней части стакана вниз, снижая нагрев верхней части воды и увеличивая нагрев нижней. Выяснилось, что при таком условии в микроволновке тоже появляется конвекция и вода закипает так же, как и в чайнике.

Ученые надеются, что это открытие расширит сферу применения СВЧ-печей и улучшит их имидж в глазах любителей чая и "естественного" приготовления еды.