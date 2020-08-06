Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений

С 7 августа россиянам разрешен въезд в Черногорию без каких-либо условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Национальный координационный совет Черногории по борьбе с инфекционными заболеваниями ранее включил Россию и еще ряд государств в список тех, чьи граждане могут посещать страну, будучи "эпидемиологически безопасными".

Положительное решение было принято с учетом "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории".

Помимо России, в список стран, чьим гражданам разрешен въезд, вошли Азербайджан, Беларусь, Зимбабве, Канада и Украина.

В Черногории с начала пандемии зафиксировано свыше 3,1 тысячи больных коронавирусом, скончались 56 человек, выздоровели более 2 тысяч. Больше всего случаев заболевания в столице страны Подгорице.

При этом прямые перелеты из России в Черногорию пока не возобновлены.