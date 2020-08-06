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Текст:   Екатерина Петрова 
00:01 06.08.2020

Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы

Более половины российских девелоперов готовы перенести сроки реализации проектов или отказаться от планируемых инвестиций. Это позволит избежать еще больших финансовых потерь из-за ситуации с COVID-19. Такие результаты показал экспресс-опрос девелоперских компаний о влиянии коронавируса на рынок недвижимости, проведенный PwC в России. Данные исследования предоставлены в распоряжение "РГ".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли. По самым пессимистичным оценкам - их дали 58% компаний - падение годовых результатов может превысить 10%.

Фото: iStock
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Основную угрозу в работе девелоперы видят в снижении уровня потребительской уверенности (81%). 45% говорят о возможности длительного спада экономики и еще 35% обратили внимание на недостаток информации для принятия решений, который вызван непредсказуемостью кризиса. При этом в случае немедленной стабилизации эпидемиологической обстановки, почти половина опрошенных смогут вернуться к привычному ритму работу менее чем через месяц. Еще 26% девелоперов сообщили, что для выхода из карантина им понадобится 3-6 месяцев.

68% компаний не исключают сокращения расходов, в частности, за счет оптимизации персонала, перевода специалистов на удаленную работу, уменьшения заработной платы. Некоторые настроены более решительно и рассматривают вариант о полном пересмотре финансовых планов компании.

Фото: iStock
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В наиболее выигрышной ситуации, несмотря на перевод многих сотрудников на удаленный режим работы, оказались девелоперы бизнес-центров. "В ближайшей перспективе существует вероятность отказа от части арендуемых площадей. При этом спрос на рабочие места в бизнес-центрах все же сохранится, но более востребованными, чем ранее, могут стать гибкие офисы, операторы которых будут готовы предложить различные схемы и условия размещения сотрудников: от однодневной аренды необходимого количества рабочих мест до заключения договора на более длительный срок", - отмечается в результатах опроса.

Вместе с тем, более трети девелоперов офисной, торговой и складской недвижимости уже сегодня готовы пойти навстречу арендаторам и снизить ставки аренды. Некоторые из них сообщили, что смогут уменьшить арендную плату до 2-3 размеров месячной ставки.

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