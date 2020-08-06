Девять регионов получат 838 млн на поддержку операторов по вывозу мусора

Девять субъектов Федерации начнут получать межбюджетные трансферты на оплату услуг по вывозу мусора региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Правительство перераспределяет ранее выделенные на эти цели средства и направляет в общей сложности 838 миллионов рублей в республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Волгоградскую, Иркутскую, Саратовскую, Тверскую и Ульяновскую области.

В этом году помощь государства на общую сумму 9,25 миллиарда рублей получат операторы из 76 субъектов Российской Федерации. "Такие вложения позволят обеспечить их стабильную работу. Услуги по вывозу мусора должны оказываться регулярно", - указал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.