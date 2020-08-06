Ради экономии Трамп может объявить о выдвижении в президенты из Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления из Белого дома о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства. Об этом американский лидер заявил в среду во время брифинга.

По его словам, выступление в Белом доме позволит сэкономить деньги налогоплательщиков. "Если мы отправимся в другой штат или в другое место, то сумма затраченных средств будет колоссальной. Я это принимаю во внимание", - цитирует Трампа ТАСС. Он также подчеркнул, что Белый дом будет удобным и наименее дорогостоящим местом.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз уже заявил CNN, что Трамп мог бы выступить с речью и согласиться на выдвижение в президенты в восточном крыле Белого дома, предназначенном для первой леди США и сотрудников ее аппарата. Однако окончательное решение еще не принято.

Ранее Трамп заявил, что на фоне пандемии коронавируса отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида). В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома. Первая часть, как и планировалось, состоится 24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) в закрытом для журналистов режиме. Здесь партия официально выдвинет американского лидера своим кандидатом.

Напомним, выборы президента США намечены на третье ноября этого года. Ожидается, что кандидатом от демократов на них будет Джозеф Байден.