Как закрепить перспективные кадры на предприятиях российской оборонки? Нет никакой гарантии, что молодые люди, которые обучались в вузах по целевому набору, а затем были трудоустроены на предприятия ОПК, через три-пять лет не уйдут работать в коммерческие структуры. Причина понятна: прельщает высокая зарплата! Молодежь планирует обзавестись семьей, детьми, и тут остро встает жилищный вопрос.

Сегодня теоретически любой желающий может приобрести квартиру на рынке жилья. Государство оказывает меры поддержки молодым семьям. Например, в апреле 2020 года запущена новая ипотечная госпрограмма, которая позволяет оформить льготный кредит на жилье по ставке до 6,5 процента. Но этого подчас недостаточно. В российских мегаполисах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, стоимость квадратного метра в полтора-два раза превышает среднемесячную зарплату работника ОПК. Вот и получается, что купить квартиру далеко не каждому под силу.

Оказание поддержки работникам в решении жилищного вопроса стало одним из приоритетов социальной и кадровой политики корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - интегрированной структуры, которая объединяет несколько десятков конструкторских бюро и заводов, находящихся в 27 городах России. Руководители предприятий корпорации уделяют большое внимание привлечению и закреплению профессиональных кадров, поскольку именно человеческий капитал во многом определяет темп и уровень развития компании. За последние 5 лет численность молодых специалистов в корпорации увеличилась на 23 процента, а молодых рабочих - на 53 процента. Это стало результатом последовательной работы, начиная с профориентации учащихся школ, сотрудничества с ведущими техническими вузами и заканчивая программами повышения квалификации и переподготовки кадров.

Чтобы повысить привлекательность работы на предприятиях корпорации для высококвалифицированных специалистов, рабочих и талантливой молодежи, реализуется политика по обеспечению работников жильем. Отдельным категориям предоставлялся целевой беспроцентный заем на приобретение жилья. В ряде случаев предлагалось частичное погашение процентов банковского (ипотечного) кредита, взятого для приобретения квартиры или индивидуального жилищного строительства.

Способствует закреплению работников и предоставление временного жилья в гостиницах квартирного типа или выплата компенсации за поднаем жилья. Сегодня она составляет до 12 тысяч рублей на работника в зависимости от финансовых возможностей предприятия и стоимости съемного жилья.

Предприятия корпорации, находящиеся в Московской области, активно помогают молодым специалистам и ученым, которые желают участвовать в подпрограмме "Социальная ипотека" государственной областной программы "Жилище". За последние четыре года действия программы сертификаты на приобретение жилья получили более 50 молодых работников.

В улучшении жилищных условий нуждаются около 30 процентов сотрудников корпорации

Главным достижением последнего пятилетия можно без преувеличения назвать масштабную корпоративную программу строительства жилья. Жилье строится на территориях, высвобождаемых по программе реструктуризации и оптимизации основных фондов корпорации, а также на земельных участках, предоставленных местными администрациями. Проекты реализуются за счет инвестиционных средств и привлеченных средств дольщиков - работников предприятий.

"Возможность приобрести квартиру, причем по льготным ценам, - действенный путь решения кадрового вопроса, - считает генеральный директор корпорации Борис Обносов. - Естественно, мы предлагаем жилье не всем, а только наиболее перспективным работникам при их согласии отработать в корпорации определенное количество лет".

По этой схеме РКБ "Глобус" построило в Рязани 19-этажный дом с общей площадью квартир свыше 14 тысяч квадратных метров, из которых 50 процентов выкуплены работниками предприятия по льготной цене. Более ста работников пермского завода "Машиностроитель" также получили возможность приобрести квартиры в новом доме. При этом завод выделил каждому дольщику целевую беспроцентную ссуду в размере 300 тысяч рублей на первоначальный взнос. В Оренбурге завершено строительство двух жилых домов на 653 квартиры, из которых более 500 проданы сотрудникам ПО "Стрела" по цене значительно ниже рыночной стоимости в городе.

В 2014 году в Королеве построен жилой комплекс из четырех многоэтажных домов, где 576 квартир предоставлены для покупки работникам предприятия по цене 39 тысяч рублей за 1 квадратный метр (при рыночной цене "квадрата" в городах ближайшего Подмосковья около 80 тысяч). Свои жилищные условия смогли улучшить в том числе 168 молодых специалистов.

Новый этап программы жилищного строительства в Королеве стартовал в 2018 году, а уже весной 2020 года работники начали принимать новые квартиры. Жилой дом на 467 квартир вместе с сопутствующей инфраструктурой - спортивными, детскими площадками, зонами отдыха для взрослых - располагается на территории почти 2 гектара. Стоимость жилья для рабочих и специалистов предприятия составила около 49 тысяч рублей за "квадрат".

"Безусловно, это только часть проводимой работы, которая носит многоплановый характер, - подчеркивает Борис Обносов. - Сегодня около 30 процентов наших работников остро нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому корпорация как социально ответственный работодатель будет и в дальнейшем уделять этому вопросу большое внимание".

В Королеве ведется подготовка к строительству еще одного дома на 233 квартиры, которые смогут приобрести исключительно работники предприятия. В Перми завод "Машиностроитель" ведет строительство 20-этажного дома на 191 квартиру. В Реутове ВПК "НПО машиностроения" приступила к реализации проекта строительства жилого комплекса на 680 квартир.

В Таганроге и поселке Матвеев Курган Ростовской областикомпания "Звезда-Стрела" с 2011 по 2019 год построила 21 дом. Фото: Пресс-служба АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

К слову сказать, из Москвы в Реутов, на площадку ВПК "НПО машиностроения", выводится часть производственных мощностей одного из предприятий корпорации - Конструкторского бюро машиностроения, а на освобождающейся территории запланирована реализация инвестиционного проекта по строительству жилого многоподъездного дома с подземной автостоянкой и детским садом. Таким образом, будет достигнут баланс интересов московских властей, горожан и предприятия: сохранятся рабочие места в границах мегаполиса, улучшится экологическая ситуация района в результате реорганизации промзоны.

Опыт участия в проектах строительства жилья и социальных объектов имеют и дочерние компании корпорации. Так, компания "Звезда-Стрела" с 2011 по 2019 год возвела 21 объект в Таганроге и поселке Матвеев Курган Ростовской области, что способствовало решению проблемы переселения людей из аварийного жилого фонда и предоставлению жилья детям-сиротам. Свыше 50 процентов квартир были переданы городу по муниципальным контрактам с полной отделкой, газовым оборудованием и сантехникой.

Эта работа получила высокую оценку региональных и городских властей. За активное участие в жизни города и реализации программ строительства комфортного доступного жилья "Звезда-Стрела" получила благодарности от мэра Таганрога, администрации Матвеево-Курганского района. В 2016 году награждена знаком "Общественное признание" по итогам конкурса, проведенного общественной палатой Ростовской области.

Другая дочерняя компания корпорации - "ТРВ-инжиниринг" - также занялась гражданским строительством и возведением социальных объектов. Пройдя все необходимые конкурсные процедуры, она как генеральный подрядчик возводит в городе Красный Сулин Ростовской области школу на 600 мест. Ввода в эксплуатацию этой школы, который запланирован на июль 2021 года, очень ждут - это поможет разгрузить имеющиеся общеобразовательные учреждения.

Программа диверсификации, которая должна в самое ближайшее время набрать обороты на предприятиях "оборонки", подразумевает освоение новых рыночных ниш. То, каким будет ответ на этот вызов времени, зависит от профессионалов, которые работают сегодня, и от компетенций молодых людей, которые придут завтра. Очевидно, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение", подключившись к решению насущных социальных вопросов, четко понимает, как привлечь и удержать нужные кадры.

Из первых уст

Собственники квартир в домах, построенных РКБ "Глобус" и "Звезда-Стрела", рассказали о плюсах своего жилья.

"Благодаря РКБ "Глобус", где я работаю, квартира досталась по очень привлекательной цене, - поделился Андрей Ченин. - Расположение дома очень удачное, в шаговой доступности находятся школа, стадион, магазины, аптеки, рынок. Прямо перед домом парк. Огромный плюс в том, что дорога до работы занимает всего 5 минут".

"В 2018 году предприятие оказало колоссальную поддержку в приобретении собственного жилья по цене ниже рыночной практически в два раза, - рассказала сотрудница РКБ "Глобус" Александра Морозова. - Такой подход предприятия к молодым работникам дает уверенность в завтрашнем дне и существенную мотивацию".

Денис Галыга в 2015 году получил квартиру, построенную в Таганроге компанией "Звезда-Стрела". По просьбам жителей компания дополнительно проложила тротуар от жилого городка к автобусной остановке и добилась увеличения числа автобусных маршрутов. "Я - сирота, и мне очень ценно, что при обращении к застройщику нам во всем помогают", - подчеркнул Галыга.

"Квартиру нам дали по программе переселения из ветхого жилья, - рассказала Наталья Сагельдина. - Особо стоит отметить продуманность установки индивидуального отопления, что очень удобно для жизни. По нашим просьбам был сделан дополнительный водоотлив. Застройщик "Звезда-Стрела" всегда реагирует на просьбы и выполняет гарантийные обязательства".