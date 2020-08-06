Сегодня теоретически любой желающий может приобрести квартиру на рынке жилья. Государство оказывает меры поддержки молодым семьям. Например, в апреле 2020 года запущена новая ипотечная госпрограмма, которая позволяет оформить льготный кредит на жилье по ставке до 6,5 процента. Но этого подчас недостаточно. В российских мегаполисах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, стоимость квадратного метра в полтора-два раза превышает среднемесячную зарплату работника ОПК. Вот и получается, что купить квартиру далеко не каждому под силу.
Оказание поддержки работникам в решении жилищного вопроса стало одним из приоритетов социальной и кадровой политики корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - интегрированной структуры, которая объединяет несколько десятков конструкторских бюро и заводов, находящихся в 27 городах России. Руководители предприятий корпорации уделяют большое внимание привлечению и закреплению профессиональных кадров, поскольку именно человеческий капитал во многом определяет темп и уровень развития компании. За последние 5 лет численность молодых специалистов в корпорации увеличилась на 23 процента, а молодых рабочих - на 53 процента. Это стало результатом последовательной работы, начиная с профориентации учащихся школ, сотрудничества с ведущими техническими вузами и заканчивая программами повышения квалификации и переподготовки кадров.
Чтобы повысить привлекательность работы на предприятиях корпорации для высококвалифицированных специалистов, рабочих и талантливой молодежи, реализуется политика по обеспечению работников жильем. Отдельным категориям предоставлялся целевой беспроцентный заем на приобретение жилья. В ряде случаев предлагалось частичное погашение процентов банковского (ипотечного) кредита, взятого для приобретения квартиры или индивидуального жилищного строительства.
Способствует закреплению работников и предоставление временного жилья в гостиницах квартирного типа или выплата компенсации за поднаем жилья. Сегодня она составляет до 12 тысяч рублей на работника в зависимости от финансовых возможностей предприятия и стоимости съемного жилья.
Предприятия корпорации, находящиеся в Московской области, активно помогают молодым специалистам и ученым, которые желают участвовать в подпрограмме "Социальная ипотека" государственной областной программы "Жилище". За последние четыре года действия программы сертификаты на приобретение жилья получили более 50 молодых работников.
Главным достижением последнего пятилетия можно без преувеличения назвать масштабную корпоративную программу строительства жилья. Жилье строится на территориях, высвобождаемых по программе реструктуризации и оптимизации основных фондов корпорации, а также на земельных участках, предоставленных местными администрациями. Проекты реализуются за счет инвестиционных средств и привлеченных средств дольщиков - работников предприятий.
"Возможность приобрести квартиру, причем по льготным ценам, - действенный путь решения кадрового вопроса, - считает генеральный директор корпорации Борис Обносов. - Естественно, мы предлагаем жилье не всем, а только наиболее перспективным работникам при их согласии отработать в корпорации определенное количество лет".
По этой схеме РКБ "Глобус" построило в Рязани 19-этажный дом с общей площадью квартир свыше 14 тысяч квадратных метров, из которых 50 процентов выкуплены работниками предприятия по льготной цене. Более ста работников пермского завода "Машиностроитель" также получили возможность приобрести квартиры в новом доме. При этом завод выделил каждому дольщику целевую беспроцентную ссуду в размере 300 тысяч рублей на первоначальный взнос. В Оренбурге завершено строительство двух жилых домов на 653 квартиры, из которых более 500 проданы сотрудникам ПО "Стрела" по цене значительно ниже рыночной стоимости в городе.
В 2014 году в Королеве построен жилой комплекс из четырех многоэтажных домов, где 576 квартир предоставлены для покупки работникам предприятия по цене 39 тысяч рублей за 1 квадратный метр (при рыночной цене "квадрата" в городах ближайшего Подмосковья около 80 тысяч). Свои жилищные условия смогли улучшить в том числе 168 молодых специалистов.
Новый этап программы жилищного строительства в Королеве стартовал в 2018 году, а уже весной 2020 года работники начали принимать новые квартиры. Жилой дом на 467 квартир вместе с сопутствующей инфраструктурой - спортивными, детскими площадками, зонами отдыха для взрослых - располагается на территории почти 2 гектара. Стоимость жилья для рабочих и специалистов предприятия составила около 49 тысяч рублей за "квадрат".
"Безусловно, это только часть проводимой работы, которая носит многоплановый характер, - подчеркивает Борис Обносов. - Сегодня около 30 процентов наших работников остро нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому корпорация как социально ответственный работодатель будет и в дальнейшем уделять этому вопросу большое внимание".
В Королеве ведется подготовка к строительству еще одного дома на 233 квартиры, которые смогут приобрести исключительно работники предприятия. В Перми завод "Машиностроитель" ведет строительство 20-этажного дома на 191 квартиру. В Реутове ВПК "НПО машиностроения" приступила к реализации проекта строительства жилого комплекса на 680 квартир.
К слову сказать, из Москвы в Реутов, на площадку ВПК "НПО машиностроения", выводится часть производственных мощностей одного из предприятий корпорации - Конструкторского бюро машиностроения, а на освобождающейся территории запланирована реализация инвестиционного проекта по строительству жилого многоподъездного дома с подземной автостоянкой и детским садом. Таким образом, будет достигнут баланс интересов московских властей, горожан и предприятия: сохранятся рабочие места в границах мегаполиса, улучшится экологическая ситуация района в результате реорганизации промзоны.
Опыт участия в проектах строительства жилья и социальных объектов имеют и дочерние компании корпорации. Так, компания "Звезда-Стрела" с 2011 по 2019 год возвела 21 объект в Таганроге и поселке Матвеев Курган Ростовской области, что способствовало решению проблемы переселения людей из аварийного жилого фонда и предоставлению жилья детям-сиротам. Свыше 50 процентов квартир были переданы городу по муниципальным контрактам с полной отделкой, газовым оборудованием и сантехникой.
Эта работа получила высокую оценку региональных и городских властей. За активное участие в жизни города и реализации программ строительства комфортного доступного жилья "Звезда-Стрела" получила благодарности от мэра Таганрога, администрации Матвеево-Курганского района. В 2016 году награждена знаком "Общественное признание" по итогам конкурса, проведенного общественной палатой Ростовской области.
Другая дочерняя компания корпорации - "ТРВ-инжиниринг" - также занялась гражданским строительством и возведением социальных объектов. Пройдя все необходимые конкурсные процедуры, она как генеральный подрядчик возводит в городе Красный Сулин Ростовской области школу на 600 мест. Ввода в эксплуатацию этой школы, который запланирован на июль 2021 года, очень ждут - это поможет разгрузить имеющиеся общеобразовательные учреждения.
Программа диверсификации, которая должна в самое ближайшее время набрать обороты на предприятиях "оборонки", подразумевает освоение новых рыночных ниш. То, каким будет ответ на этот вызов времени, зависит от профессионалов, которые работают сегодня, и от компетенций молодых людей, которые придут завтра. Очевидно, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение", подключившись к решению насущных социальных вопросов, четко понимает, как привлечь и удержать нужные кадры.
Собственники квартир в домах, построенных РКБ "Глобус" и "Звезда-Стрела", рассказали о плюсах своего жилья.
"Благодаря РКБ "Глобус", где я работаю, квартира досталась по очень привлекательной цене, - поделился Андрей Ченин. - Расположение дома очень удачное, в шаговой доступности находятся школа, стадион, магазины, аптеки, рынок. Прямо перед домом парк. Огромный плюс в том, что дорога до работы занимает всего 5 минут".
"В 2018 году предприятие оказало колоссальную поддержку в приобретении собственного жилья по цене ниже рыночной практически в два раза, - рассказала сотрудница РКБ "Глобус" Александра Морозова. - Такой подход предприятия к молодым работникам дает уверенность в завтрашнем дне и существенную мотивацию".
Денис Галыга в 2015 году получил квартиру, построенную в Таганроге компанией "Звезда-Стрела". По просьбам жителей компания дополнительно проложила тротуар от жилого городка к автобусной остановке и добилась увеличения числа автобусных маршрутов. "Я - сирота, и мне очень ценно, что при обращении к застройщику нам во всем помогают", - подчеркнул Галыга.
"Квартиру нам дали по программе переселения из ветхого жилья, - рассказала Наталья Сагельдина. - Особо стоит отметить продуманность установки индивидуального отопления, что очень удобно для жизни. По нашим просьбам был сделан дополнительный водоотлив. Застройщик "Звезда-Стрела" всегда реагирует на просьбы и выполняет гарантийные обязательства".