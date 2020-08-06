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06.08.2020 02:30
Рубрика: Экономика

До распродажи зерна из госфонда допустят экспортеров

Текст: Татьяна Карабут
6 августа на Национальной товарной бирже состоятся последние торги в рамках государственных зерновых интервенций.

Как рассказали "РГ" в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК, выступает оператором интервенций), с 13 апреля по 5 августа из госфонда было продано (без учета расторгнутых сделок) 1,609 млн тонн зерна на сумму почти 19,3 млрд рублей. По итогам торгов было заключено 612 договоров купли-продажи, покупателям передано 1,433 млн тонн зерна общей стоимостью более 17 млрд рублей, в том числе пшеницы 3 класса 698 тыс. тонн, пшеницы 4 класса 624 тыс. тонн. Остаток зерна на хранение в госфонде составляет 295 тыс. тонн. Наибольшие объемы зерна были закуплены мукомольными предприятиями. Но в последние несколько торговых сессий заявки на покупку зерна вовсе не поступали.

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Уже на следующий день, с 7 августа, зерновые интервенции будут продолжены, уточнили в ОЗК. Только теперь к участию в торгах, помимо мукомолов, животноводов, производителей кормов и сельхозтоваропроизводителей, будут допущены и экспортеры зерна.

"Зерно будет реализовываться на условиях франко-элеватор (отгрузка с элеватора - прим. "РГ") на внутреннем рынке по ценам не ниже рыночных либо участникам внешнеэкономической деятельности, обеспечивающим дальнейшую его поставку на экспорт по ценам не ниже рыночных с учетом доставки до сухопутных пограничных переходов и (или) припортовых станций железных дорог России", - пояснили в ОЗК.

После распродажи зерна интервенционный фонд подвергнется перезагрузке. По поручению президента России Владимира Путина, Минсельхоз прорабатывает вопрос создания вместо него стабилизационного фонда зерна. Его оператором останется "Объединенная зерновая компания".

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, стабилизационный фонд будет в первую очередь ориентирован на потребности именно мукомольных предприятий. А хранить зерно будут ближе к перерабатывающим заводам. При этом запасы фонда должны обеспечивать потребность в сырье на несколько месяцев. По предварительным оценкам, размер фонда может составить порядка 2,5-3,5 млн тонн. Планируется, что закупки зерна начнутся не раньше следующего сезона и будут носить не единовременный, а поэтапный характер, чтобы исключить негативное влияние на рынок.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Напомним, в середине июля председатель правительства Михаил Мшустин подписал постановление, по которому государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной. Допустимая минимальная цена будет рассчитываться исходя из цены за тонну сельхозпродукции за вычетом затрат на хранение и страхование запасов, а также на обслуживание кредитов ОЗК, которые она брала для закупки зерна в госфонд. Разницу между минимальной ценой реализации сельхозпродукции и ценой закупки в интервенционный фонд ОЗК компенсирует государство.

Механизм зерновых интервенций в России используют с 2001 года. Таким образом государство пытается стабилизировать внутренние цены: при падении цен ниже минимально установленных ОЗК закупает зерно у аграриев в госфонд, а при повышении выше максимально установленных - наоборот, продает зерно из госфонда.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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