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06.08.2020 12:50
Рубрика: Общество

Доказана 200-летняя гипотеза о "звенящей" атмосфере Земли

Текст: Наталья Панасенко

Ученые из Японии и США подтвердили 200-летнюю гипотезу, что атмосфера Земли находится в постоянном движении и "действительно звенит, как колокол". В Journal of the Atmospheric Sciences опубликовано исследование, в котором авторы показывают, при каких условиях возникают в атмосфере волны, длина которых составляют от 1000 до 10 000 километров. Некоторые из них резонируют подобно звуковым волнам внутри колокола.

Фото: pixabay.com
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Кевину Гамильтону из Гавайского университета и Такатоши Саказаки из Киотского университета (Япония) впервые удалось доказать правоту французского математика и физика Пьера-Симона Лапласа, который более 200 лет назад предположил, что атмосфера Земли вибрирует, как колокол. В принципе ученые не подвергали сомнению этот тезис, но подтвердить его правоту не могли: непросто доказать наличие этих колебаний. И вот впервые эти доказательства представлены.

Залогом успеха стал анализ материалов Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) с 1979 по 2016 год - данные об атмосферном давлении по всему миру каждый час.

Гамильтон и Саказаки убедились, что существуют глобальные волновые структуры, которые перемещаются вокруг земного шара. Длина этих волн составляет от 1000 до 10 000 километров, что характерно для инфразвука, поэтому человеку "звуки сфер" Земли не слышны.

Исследователи обнаружили, что давление этого инфразвука имеет удивительный узор в виде шахматной доски - состоит из областей повышенного и пониженного давления. И эти волны несутся по планете со скоростью более 1000 километров в час. Некоторые из них существуют несколько дней.

Если волны движутся по воздуху на нужной высоте и скорости, они могут создавать резонанс в атмосфере Земли. Однако, признают авторы, механизм не до конца понятен. По словам Гамильтона, должно появиться направление исследований, предметом изучения которого станет Земля как "звучащий инструмент". Это знание, полагают ученые, поможет "в диагностике атмосферной циркуляции".

Общество Наука

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