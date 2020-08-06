Ловкий мошенник и любитель азартных игр Мика Сако попадается на незаконном присвоении средств, но в последний момент почти выкручивается, ускользая со скамьи подсудимых. На выходе из зала суда его отлавливают двое хмурых небритых бандитов и недвусмысленно дают понять, что ему каюк. Оценив ситуацию, Мика бросается обратно в руки правосудия и, укусив (буквально) одну из них, добровольно отправляется за решетку. Где знакомится с человеком, называющим себя Путин. Там же, в тюрьме, он организует себе новый паспорт, втирается к упомянутому Путину в доверие, чтобы вытянуть из него деньги, затем выходит на волю и благополучно испаряется.

Проходит три года. Мика, сменивший фамилию и перебравшийся в местность потеплее, работает топ-менеджером в крупной и успешной компании, которая специализируется на инновационных технологиях. Спортивное авто, прописка в шикарном особняке, на ближнем горизонте маячит свадьба с красивой девушкой - младшей дочерью главы компании к тому же. Новая жизнь удалась. И тут вдруг в эту новую жизнь беспардонно вторгается старый друг. Называющий себя Путин.

Путин (комик Альбан Иванов, внешностью одновременно напоминающий Зака Галифианакиса и Итана Сапли) - номинально второй по важности герой комедии "Дружить по-русски!", при этом он является ее смысловым ядром, ферзём, козырным тузом, стержнем, мотором и так далее. Почему конкретно Паскаль Фремон - настоящее имя - взял псевдоним Владимир Путин, не уточняется, но какие-либо объяснения здесь были бы избыточны. Он представляет собой ходячий склад клюквенных штампов: интерьеры, в которых Путин обитает, переполнены узнаваемыми артефактами вроде портретов Ивана Драго, знамен и моделей танков, в голове его умещаются энциклопедические знания о советском оружии, а в гардеробе присутствует, конечно, ушанка с красной звездой.

Кроме того, Паскаль "Путин" Фремон ценит в людях вежливость и ненавидит, когда кто-то поблизости шумит, решительно устраняя любой источник слишком громкого звука, будь то мать с ребенком, почитатель рэпа или утки. И предпочитает решать любую проблему с помощью гранаты (при этом эффективность его методы трудно оспорить). Но вообще-то он добродушный, дружелюбный и, несмотря на то что посторонними часто принимаем за дурачка, мудрый и рассудительный. Выпить, опять же, не дурак. Короче, одним словом, русский. Пусть и француз. Эммануил Осипович де Ришелье вон тоже был французом, что отнюдь не мешало ему быть русским.

В сюжете "Дружить по-русски!" Путину отводится - помимо генерации комичных ситуаций - воспитательная функция: возложив на себя обязанности лучшего друга главного героя Мики, он уже не отступает, сколь бы назойливой и обременительной ни казалась его компания. Ну, знаете, эти комедии про двух друзей, один нелепо-наивный и постоянно к другому липнет, второй норовит от него избавиться, но потом все осознает, и в конце они не разлей вода. Меж тем генеральная фабула обладает характерными свойствами авантюрного жанра и более всего походит на сериал "Подлый Пит", ремейк классической ленты 1973 года "Афера". Вплоть до отдельных ключевых пунктов: добровольное заключение, внедрение в чужую семью, постоянная угроза раскрытия, наступающая на пятки мафия.

Прощелыга Мика тоже (как и Пит Мерфи, он же Мариус Ясипович) парень-то, по сути, неплохой. Просто запутался и боится себя принять. Перебороть этот страх ему и помогает Путин, встречая поначалу обидно резкий отпор, но обижается Путин только на попытку откупиться: какие деньги, ты чего, друг, ну занял когда-то сорок тысяч, подумаешь, давай лучше купим советский вертолет и вместе бизнес откроем, будем туристов катать. Искренность, непосредственность и честный прямолинейный подход в итоге и побеждают.

Даже нисколько и не хочется здесь какие-то геополитические подтексты искать, настолько фильм подкупает вот этим простецким посылом и не менее простецким юмором, внушительная часть которого построена на произнесении всем известной фамилии в непривычном контексте ("Путин, гранату!"), тогда как сама фамилия служит скорее понятным обозначением собирательного образа. Тем более что истины, которые фильм растолковывает своей основной аудитории - французской, - бесконечно правильные и приятные. Русские своих не бросают. Хорошо быть русским или хотя бы другом русского, а жуликом быть плохо. Наконец-то они там что-то начали соображать. Похвально.

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