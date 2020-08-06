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06.08.2020 22:00
Рубрика: В мире

"Корона" тянет на дно

Экономике США пророчат мрачное будущее
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Экономика США еще долгое время не сможет оправиться от того мощного удара, который нанесла ей пандемия коронавируса. К мрачным прогнозам, которые озвучивают все больше аналитиков, присоединились специалисты американской фабрики мысли Stratfor, отмечающие в своем анализе, что стагнация экономики "в сочетании с высоким уровнем долга окажет долгосрочный эффект на расходы федерального правительства и, вероятно, способность Вашингтона влиять на события на мировой арене". В частности, не исключается, что властям придется урезать расходы на оборону и иностранную помощь.

После рекордного спада первых месяцев пандемии эксперты считают, что дно уже достигнуто: во втором квартале экономика США рухнула на рекордные за всю историю сбора статистики 32,9 процента в годовом исчислении. А потому в третьем квартале есть шансы на отскок вверх. Но восстановление главных показателей идет медленно. Ключевой для роста экономики в США уровень личного потребления во втором квартале снизился на треть, и американцы, многие из которых боятся снижения доходов или вовсе потеряли работу, осторожничают и откладывают на "черный день", урезая любые расходы за исключением самых необходимых. Предпринятое правительством США "разбрасывание денег с вертолета" несколько смягчило этот эффект, но американцы не уверены, будет ли продлена эта программа, как и другие меры поддержки.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США

Федеральное правительство и власти штатов, как считают эксперты, в дальнейшем будут вынуждены урезать расходы, включая меры на поддержку экономики и бизнеса, чтобы сбалансировать бюджет.

В этом контексте нет поводов для оптимизма по рынку труда, что, как отмечают аналитики, также будет тормозить восстановление. Более 33 миллионов американцев потеряли работу из-за пандемии.

Эксперты считают, что из-за кризиса Вашингтону придется урезать военные расходы

Наконец, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл ранее предостерегал, что восстановление экономики напрямую связано с распространением коронавируса. Но первый локдаун в США не достиг ключевой цели: властям не удалось взять ситуацию под контроль. Поэтому аналитики не исключают возврата к падению экономики уже в четвертом квартале. "Поскольку заболеваемость по Америке до сих пор растет, увеличивается и вероятность того, что рост ВНП не восстановится к докризисному уровню в ближайшие годы", - заключают эксперты.

Фото: Reuters/EPA
Трамп вступил в заочную перепалку с главным инфекционистом США

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен повторно вводить жесткие ограничения на экономическую деятельность, чтобы остановить коронавирус. Он аргументировал, что в США "теперь лучше понимают эту болезнь" и "могут позаботиться" о самых уязвимых гражданах.

Его позицию разделяют не все. Например, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари уверен, что пользу экономике мог бы принести короткий (4-6 недель), но жесткий карантин. Он пояснил, что у Конгресса достаточно средств, чтобы поддержать наиболее нуждающихся на таком коротком отрезке времени, за который можно было бы значительно снизить заболеваемость.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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