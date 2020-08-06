В центре внимания мировых СМИ остается взрыв в морском порту Бейрута. Размышлений о том, что привело к подрыву, как уже ясно, селитры, немало. Есть и конспирологические. Однако все может крыться в обычной человеческой безалаберности и грубом нарушении техники безопасности.

Взрыв в порту Бейрута стал настоящей трагедией Ливана. Материальный ущерб исчисляется миллиардами долларов. Фото: Reuters

По имеющимся сведениям, настоящая бомба была заложена в одном из складских помещений порта еще в 2014 году. Шесть лет назад грузовое судно, заполненное аммиачной селитрой, зашло в порт для ремонта. Однако расплачиваться судовладельцу оказалось нечем, и он просто бросил свое плавсредство с удобрениями на произвол судьбы. Власти порта селитру за долги конфисковали и сложили в ближайший терминал. Все прошедшие годы собирались ее как-то утилизировать, но сделать этого так и не успели. 4 августа прогремел страшный взрыв, разрушивший порт и часть столицы Ливана.

Так что могло стать первопричиной трагедии? Владимир Кореньков - один из ведущих специалистов по физике взрыва - считает, что, скорее всего, это было роковое стечение обстоятельств. Впрочем, копившихся долгие годы. Помещение, в котором хранились тысячи тонн селитры, непосредственно соседствовало с огромным элеватором. По словам Коренькова, любое зернохранилище, тем более больших размеров, - потенциально взрывоопасно. Взвесь мучной пыли - страшно горючий материал. Причем горение почти сразу становится объемным, после чего следует взрыв разрушительной силы. А селитра - прекрасный окислитель. Поэтому вполне можно допустить, что элеваторная пыль и складская - от селитры на протяжении долгого времени смешивались, превращаясь в подобие детонатора. Достаточно было малейшей искры или даже сильного удара, чтобы рвануло. Вполне возможно, просто накопилась критическая масса горючего с окислителем, и произошло самовозгорание. При этом, судя по характеру разрушений, наблюдаемых на многочисленных фотографиях, тротиловый эквивалент взрыва оказался совсем не "ядерным" по своей мощи. Скорее всего, он равен подрыву 200 тонн тротила, при общей массе селитры, вовлеченной в процесс около 2700 тонн.

Как считают наши эксперты, тротиловый эквивалент взрыва был равен подрыву 200 тонн тротила

Стоит вспомнить, что почти аналогичный по мощности взрыв произошел в нашей стране почти тридцать лет назад в ночь на 12 апреля 1991 года. Случилось это в Рязанской области в районе небольшого городка Сасово.

По воспоминаниям очевидцев, многоэтажные дома раскачивались из стороны в сторону, в квартирах падали мебель, телевизоры, вдребезги разлетались люстры. Сонных, ничего не соображающих людей сбрасывало с кроватей, осыпая пригоршнями битого стекла. От невероятных перепадов давления срывало крышки люков, лопались пустые предметы - банки, лампочки, даже детские игрушки. Под землей рвались водопроводные трубы. Как сообщалось, ударная волна распахивала окна в поселке Игошино, находящемся за 50 километров от Сасова.

Удивительно, но при значительных разрушениях никто не погиб. В больницу попали только четыре человека, порезанных битым стеклом.

На месте взрыва в 800 метрах от железнодорожной станции образовалась воронка правильной круглой формы, диаметром до 30 и глубиной около 4 метров. Местные вспомнили, что на месте взрыва находилась целая гора аммиачной селитры - в мешках и россыпью. Весна 1991 года была не лучшим временем СССР. Страна в глубоком кризисе. Селитра, используемая в качестве удобрений, почему-то оказалась никому не нужна. И ее стали сваливать на землю недалеко от железнодорожной станции, на которую привозили. Навалили сотни тонн. Специалисты-взрывотехники тогда предполагали, что внутри этой горы накопилось статическое электричество, которое в итоге и сыграло роль детонатора. К сожалению, точную причину взрыва в Сасово установить так и не удалось. Да особо и не расследовали - все-таки человеческих жертв не было. А на рубеже восьмидесятых-девяностых годов прошлого века в нашей стране много что взрывалось с куда более страшными последствиями.

Тем не менее стоит повторить, взрыв 12 апреля 1991 года под Рязанью имеет определенное сходство со взрывом в Бейруте 4 августа 2020 года.