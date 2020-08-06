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06.08.2020 00:28
Рубрика: Власть

Эксперты рассказали, что ждет отношения России и Индии после пандемии

Текст: Константин Волков
Перспективы мировой экономики после пандемии коронавируса обсудили на вебинаре Международного дискуссионного клуба "Валдай" и индийского исследовательского института Observer Research Foundation (ORF) пятого августа.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В ходе дискуссии под названием "Мировая экономика после пандемии COVID-19" собравшиеся эксперты обсудили, что может измениться в ближайшее время, особенно с учетом очень быстро меняющейся международной обстановки и ухудшения отношений между Индией и Китаем.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как отметил старший научный сотрудник, руководитель программы "Экономика и экономический рост" ORF Михир Сваруп Шарма, во-первых, для Индии "мир после пандемии" - пока что отдаленное будущее, поскольку на настоящий момент четверть всех заболевших коронавирусом в мире - жители этой страны. Но, по мнению эксперта, если говорить о перспективах, то, учитывая сложности в политической и геополитической сфере, Нью-Дели будет трудно налаживать отношения с Китаем в рамках БРИКС и других многосторонних групп.

"Нам придется прикладывать больше усилий для работы в таких институтах. Но мы в Индии ищем новые группы в Евразии, которые помогут нам справиться с восстановлением после COVID-19", - заявил Шарма.

Как отметила научный сотрудник и руководитель Инициативы по экологическим преобразованиям Центра новой экономической политики ORF Аннапурна Митра, "нужен новый политический нарратив и новая форма экономической дипломатии". В частности, стоит "отказаться от черно-белого принципа по отношению к корпорациям", поскольку они зачастую делают больше, чем политики. Нужно стараться использовать их знания и навыки. Это же касается и финансовой сферы - ей нужны мероприятия, которые способствуют росту новых форм активов, полагает эксперт.

Научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Алексей Захаров остановился более подробно на развитии бизнес-отношений России и Индии. Он отметил, что у многих российских бизнесменов неверное представление об Индии и индийском рынке. Эти сложности нужно решать. При этом увеличивается объем торговли между нашими странами в рублях. Это показывает, что две страны обходят санкции и совершают сделки в национальных валютах.

"Несколько российских компаний уже успешно работают в Индии: это компании, связанные с цифровым развитием, с железнодорожным транспортом. Главное, чтобы количество таких компаний увеличивалось", - подчеркнул Захаров.

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Научный сотрудник ORF Ритика Пасси считает, что "большим международным институтам, таким, как ВТО и G20, сегодня не хватает доверия". При этом, по ее словам, Банк развития БРИКС является хорошей альтернативой таким организациям, поскольку "повышает роль незападных игроков в мировой экономике". Учитывая, что страны пытаются нарастить свои собственные внутренние возможности, эти факторы могут оказать положительное влияние на создание новых торгово-экономических связей между Индией и Россией. Например, речь может идти о морском коридоре Владивосток-Ченнай, который имеет большой потенциал для двусторонних отношений и для диверсификации торговых партнерств

По словам руководителя направления по исследованиям Индии из Института исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО Лидии Кулик, официальная позиция России в том, чтобы такие страны, как Индия и Бразилия, вошли в Совбез ООН, и чтобы ООН продолжила стоять во главе международных процессов.

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