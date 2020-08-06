Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 7, ст. 905; N 11, ст. 1502; N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7336; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 16, ст. 1840; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350; N 45, ст. 6208; 2016, N 1, ст. 70; N 14, ст. 1904; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4843, 4860; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421, 4459; N 52, ст. 7789, 7796; 2020, N 17, ст. 2719) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 1 статьи 14 после слова "электроэнергетики" дополнить словами "и энергопринимающих устройств", дополнить словами ", а также участие в формировании и выдаче технологических требований при реализации мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации";

2) в пункте 1 статьи 21:

а) в абзаце четвертом слова ", порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" исключить;

б) дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:

"утверждает правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации;";

в) абзацы сорок седьмой - пятидесятый считать соответственно абзацами сорок восьмым - пятьдесят первым;

3) в статье 231:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"цены (тарифы) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации.";

б) в пункте 4:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Государственному регулированию подлежат:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"плата за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;

плата за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).";

в) дополнить пунктом 82 следующего содержания:

"82. Цены (тарифы) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации, устанавливаются в виде порядка их определения. При этом указанный порядок должен предусматривать определение составляющей части цены (тарифа), которая в совокупности с доходом от продажи электрической энергии обеспечивает компенсацию экономически обоснованных расходов собственника или иного законного владельца такого объекта на эксплуатацию такого объекта, а в случае, если уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти определен перечень мероприятий по обеспечению вывода такого объекта из эксплуатации, также определение составляющей части цены (тарифа), которая обеспечивает компенсацию экономически обоснованных расходов собственника на обеспечение выполнения этих мероприятий, в том числе расходов по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), заключенному с сетевой организацией, за исключением мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию и (или) с увеличением установленной мощности генерирующих объектов.";

4) в статье 232:

а) в наименовании слова "и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" заменить словами ", платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности)";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Плата за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении территориальных сетевых организаций.

Размер указанной платы определяется в соответствии с порядком определения размера платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, исходя из экономически обоснованных затрат на выполнение мероприятий, подлежащих реализации сетевой организацией по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), включая проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства.

В состав платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) не включаются учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на выполнение мероприятий, включенных в инвестиционную программу этой сетевой организации либо иных сетевых организаций.

Лицо, обратившееся к сетевой организации для заключения договора о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) или заключившее такой договор, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевой организацией платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 24:

а) в пункте 1:

абзац шестой дополнить словами ", а также с установлением и применением сетевой организацией платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"устанавливает порядок определения цен (тарифов) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации.";

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"устанавливает порядок определения размера платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).";

6) в пункте 3 статьи 33:

а) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"проведение в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации оценки экономических последствий для потребителей на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, в отношении которого уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти рассматривается вопрос о предъявлении требования о приостановлении вывода его из эксплуатации или о продолжении функционирования данного объекта.";

б) абзацы тринадцатый - двадцать третий считать соответственно абзацами четырнадцатым - двадцать четвертым;

7) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Особенности вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики

1. В целях недопущения ущемления прав и законных интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в отношении линий электропередачи и (или) оборудования и устройств объектов по производству электрической энергии (мощности) и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее - линии электропередачи и (или) оборудование и устройства), соответствующих критериям, установленным Правительством Российской Федерации:

их собственники и иные законные владельцы должны осуществлять согласование с системным оператором временного вывода в ремонт линий электропередачи и (или) оборудования и устройств, за исключением случаев их аварийной остановки (далее - согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт);

их собственники должны осуществлять согласование окончательного вывода линий электропередачи и (или) оборудования и устройств из эксплуатации с системным оператором или в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление согласования окончательного вывода соответствующих объектов электроэнергетики из эксплуатации (далее соответственно - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, согласование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации).

Порядок вывода в ремонт и из эксплуатации линий электропередачи и (или) оборудования и устройств устанавливается Правительством Российской Федерации в правилах вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт и согласование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, которые функционируют в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляются в соответствии с настоящей статьей только в части производства электрической энергии. Собственники таких объектов также обязаны осуществлять согласование окончательного вывода оборудования и устройств таких объектов из эксплуатации как источников тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Собственники объектов по производству электрической энергии (мощности), функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, обязаны уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления поселения или городского округа, на территории которых осуществляется теплоснабжение с использованием таких объектов, о подаче заявления на вывод из эксплуатации оборудования и устройств таких объектов в соответствии с правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, осуществляют согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт и согласование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации также с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в соответствии с условиями заключенных с ней договоров о порядке использования таких объектов.

Собственникам объектов по производству электрической энергии (мощности), капитальные затраты в отношении которых учитывались в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при определении цены на мощность, поставляемую на оптовый рынок, запрещается выводить такие объекты из эксплуатации в течение срока, который установлен Правительством Российской Федерации и не может быть меньше двадцати пяти лет с даты начала поставки мощности такими объектами на оптовый рынок по ценам, учитывающим капитальные затраты в отношении таких объектов.

2. Системный оператор, осуществляющий согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт, обязан предоставить его собственникам или иным законным владельцам объектов электроэнергетики, вывод в ремонт которых запрашивается, а в случае угрозы наступления последствий, предусмотренных правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, обязан потребовать от собственников или иных законных владельцев таких объектов электроэнергетики приостановить вывод на срок не более чем шесть месяцев.

В случае, если к системному оператору одновременно обратились несколько собственников или иных законных владельцев объектов электроэнергетики с просьбой о согласовании вывода объектов электроэнергетики в ремонт, при осуществлении согласования он не вправе совершать действия, создающие дискриминационные или, напротив, благоприятные условия для деятельности отдельных лиц из числа собственников или иных законных владельцев.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в соответствии с правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики обязан предоставить данное согласование или в случае наличия угрозы наступления в результате окончательного вывода указанных объектов из эксплуатации последствий, предусмотренных правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, потребовать от собственников объектов электроэнергетики приостановить такой вывод.

Решение о согласовании вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики или о направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, на основании заключения системного оператора о возможности вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, которое выдается системным оператором в соответствии с правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

О принятом решении федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, обязан уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления поселения или городского округа, на территории которых осуществляется теплоснабжение с использованием объекта, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Решение о согласовании вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики или о направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода принимается в отношении каждой линии электропередачи и (или) оборудования и устройства каждого объекта по производству электрической энергии (мощности) или объекта электросетевого хозяйства отдельно, при этом приостановление вывода из эксплуатации одного объекта в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого объекта не допускается, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Срок, на который приостанавливается вывод из эксплуатации объекта электроэнергетики, определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, определен перечень мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, указанный срок определяется с учетом сроков реализации мероприятий, необходимых для устранения оснований предъявления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, требования о приостановлении вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, в том числе мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объекта электросетевого хозяйства и (или) объекта по производству электрической энергии (мощности) (далее также - мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации).

В случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации в правилах вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, обязан продлить срок, на который приостанавливается вывод из эксплуатации объекта электроэнергетики.

4. Мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, с учетом стоимости реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, оценки экономических последствий продолжения эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) для потребителей на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) исходя из минимизации совокупных расходов покупателей электрической энергии и иных установленных Правительством Российской Федерации требований.

Основаниями для определения мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации являются:

предложения собственника объекта по производству электрической энергии (мощности) о перечне мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, разработанные и согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с системным оператором, а также с собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, на которых планируется проведение мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации;

заключение совета рынка об оценке экономических последствий для потребителей на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации и продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики, в отношении которого собственником подано заявление о его выводе из эксплуатации;

результаты отбора на конкурентной основе мощности, необходимой для обеспечения вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации;

иные документы и (или) информация.

Отбор на конкурентной основе мощности, необходимой для обеспечения вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, проводится системным оператором в порядке и в сроки, которые установлены правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, на условиях, определенных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, с учетом предложений о перечне мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации исходя из минимизации совокупных расходов покупателей электрической энергии и иных установленных Правительством Российской Федерации требований.

5. Собственник объекта по производству электрической энергии (мощности), в отношении которого предъявлено требование о приостановлении вывода из эксплуатации и определены мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации, обязан обеспечить реализацию мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, посредством заключения с сетевой организацией договора о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации и исполнения обязательств по данному договору.

Договор о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, заключаемый собственником объекта по производству электрической энергии (мощности) с сетевой организацией, является публичным.

По договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, необходимых для осуществления этого вывода в части проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и (или) технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства, мероприятий по разработке и согласованию с системным оператором технических условий вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение, а также по урегулированию в случае необходимости отношений с третьими лицами.

Состав выдаваемых сетевой организацией технических условий вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) определяется с учетом перечня мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, которые необходимо реализовать для обеспечения вывода из эксплуатации такого объекта и которые указаны федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, в требовании о приостановлении вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики.

Предельный срок реализации сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации не должен превышать установленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, срок, на который приостановлен вывод из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).

Плата за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации определяется в порядке, установленном статьей 232 настоящего Федерального закона, и взимается однократно.

Правила заключения и исполнения договоров о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, в том числе существенные условия таких договоров, состав технических условий вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности) и порядок их согласования с системным оператором, ответственность сетевой организации за несоблюдение сроков реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, а также ответственность собственников объектов по производству электрической энергии (мощности) за несоблюдение сроков оплаты услуг сетевой организации, порядок и сроки представления федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, информации об исполнении сторонами договора своих обязательств по нему определяются правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В случае, если вывод из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения другим объектом по производству электрической энергии (мощности), строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение которого выполняются тем же собственником, договор о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации не заключается при одновременном выполнении следующих условий:

техническими условиями технологического присоединения к электрическим сетям вновь сооружаемого объекта по производству электрической энергии (мощности), согласованными в установленном порядке с системным оператором, предусмотрены мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), взамен которого планируется ввести в эксплуатацию вновь сооружаемый объект по производству электрической энергии (мощности);

условия и сроки реализации мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям вновь сооружаемого объекта по производству электрической энергии (мощности), предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения, заключенным собственником планируемого к выводу из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) и сетевой организацией, определены с учетом условий и сроков вывода из эксплуатации такого объекта, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, реализация мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации осуществляется в рамках выполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В случае, если мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, определены по результатам отбора на конкурентной основе мощности, проведенного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, предельный срок выполнения победителем такого отбора мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации не должен превышать установленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, срок, на который приостановлен вывод из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).

6. Оплата мощности, производимой и поставляемой на оптовый рынок с использованием объекта по производству электрической энергии (мощности), в отношении которого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, предъявлено требование о приостановлении его вывода из эксплуатации, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в виде порядка их определения. Особенности порядка и сроков оплаты мощности, производимой таким объектом, а также порядок применения соответствующих регулируемых цен (тарифов) определяется Правительством Российской Федерации.

При определении указанных в настоящем пункте регулируемых цен (тарифов) размер расходов на продолжение эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), учтенных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, при принятии решений в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, не должен превышать наименьшую из следующих величин:

стоимость реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации;

затраты, связанные с продолжением функционирования объекта по производству электрической энергии (мощности) без реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации.

Иные особенности функционирования объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, предъявлено требование о приостановлении вывода их из эксплуатации, определяются Правительством Российской Федерации.

Собственнику или иному законному владельцу объекта по производству электрической энергии (мощности) с даты вывода такого объекта из эксплуатации, согласованной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, запрещается заниматься деятельностью по поставке мощности, производимой с использованием такого объекта, на оптовом рынке.

7. В случае, если собственником объекта по производству электрической энергии (мощности) планируется вывод такого объекта из эксплуатации, собственник такого объекта обязан осуществить одновременно согласование вывода из эксплуатации как генерирующего оборудования такого объекта, так и объектов электросетевого хозяйства, входящих в его состав. Системный оператор и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, при согласовании возможности вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации оценивают возможность вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, а также возможность вывода из эксплуатации или необходимость продолжения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности).

8. Ответственность за нарушение установленного настоящей статьей порядка временного вывода в ремонт объектов электроэнергетики, окончательного вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливается законодательством Российской Федерации.

Ответственность собственника объекта по производству электрической энергии (мощности) в части выполнения своих обязательств по реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, а также ответственность победителя отбора на конкурентной основе мощности, необходимой для обеспечения вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, устанавливается правилами оптового рынка, в том числе в виде применения понижающих коэффициентов к регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), производимую и поставляемую с использованием указанных в настоящем абзаце объектов электроэнергетики.

9. Положения настоящей статьи распространяются на атомные электростанции с учетом особенностей их функционирования, установленных законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона прекращается действие согласований вывода объектов по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации, полученных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин