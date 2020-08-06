Евгения Медведева рассказала о тренировках с Татьяной Тарасовой

Фигуристка Евгения Медведева отметила огромную работоспособность тренера Татьяны Тарасовой, под руководством которой она тренируется в Москве.

Медведева на постоянной основе работает в группе канадского тренера Брайана Орсера, однако пока она находится в Москве и не может отправиться в Канаду, она занимается под руководством заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. И, судя по словам спортсменки, она получает удовольствие от совместной работы.

"Татьяна Анатольевна - это потрясающая женщина, мы часто общаемся, она большая работяга. Не могу сказать, насколько она горит. Думаю, ей нравится. Она очень много предлагает мне нового, но не могу вам ничего рассказать. У нас впервые такая плотная работа, нам комфортно вдвоем. Все время на связи находится Брайан", ‑ цитирует Медведеву РИА Новости.

Пока спортсменка не знает, в каких стартах нынешнего сезона она примет участие. У Мелдведевой готова программа, а о стартах станет известно позже.

"Я вхожу в сезон, хоть он не будет привычным. Вся программа готова, после этого я еду на тренировку. Пока нет конкретики, где буду участвовать. У меня все плотно в жизни, ничего не меняется, все зависит от формы и состояния. Я могу сказать, что поиск продолжается, но не в хаотичном порядке. Я стала лучше чувствовать свое тело", - призналась двукратный серебряный призер Олимпийских игр Медведева.