"Спасская башня" пройдет в намеченные сроки, с 28 августа по 6 сентября. Но из-за пандемии иностранных оркестров на ней не будет

Номер XIII (военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в 13-й по счету раз) - это просто число, сразу предупредили организаторы вчерашней пресс-конференции в ТАСС. Искать мистику или суеверный подтекст не надо.

В этот раз иностранных участников в военно-музыкальном шоу на Красной площади не будет. "Но от этого фестиваль не станет ни на миллиметр хуже", - заверил руководитель дирекции "Спасской башни" Сергей Смирнов. Напротив, участие лишь российских коллективов дает новые возможности. А именно: показать во всей красе музыкантов всех силовых структур России. "На 198% уверен, что нынешнее зрелище не будет отступлением от высокой планки, ранее нами достигнутой", - заключил Смирнов. Напомнив, что пандемия, увы, пришла не на один год, поэтому надо учиться жить в новых условиях.

В фестивале примут участие российские оркестры погранвойск ФСБ, Росгвардии, МЧС. И конечно, во всей неотразимой красе представит себя армия и флот ("преображенцы", Военный образцовый оркестр Почетного караула, Центральный оркестр ВМФ). В знак признания заслуг ВДВ, отметившим в этом году свое 90-летие, на фестиваль пригласили Сводный оркестр Воздушно-десантных войск с ансамблем песни и пляски, расчет почетного караула училища им. генерала Маргелова. А из гражданских дебютантов - ансамбль танца "Кабардинка".

Как пообещал музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин, сложившиеся годами традиции будут соблюдены: увидим и зажигательные номера суворовцев с барабанщицами из пансиона воспитанниц минобороны.

Кремлевская школа верховой езды выступит под песни Московского казачьего хора. Сорвет овации Тамара Гвердцители, что тоже можно считать фестивальной традицией.

Шоу в этом году посвящено 75-летию окончания Второй мировой войны. Режиссер-постановщик фестиваля Юрий Мархолиа обещал на площадках "Спасской башни" раскрыть образ советского солдата-победителя. "Это будет образ лирическо-музыкальный, - уточнил режиссер. - Речь не о воинственности, а о душевности бойца, который мечтает о встрече с семьей". Эту тему органично дополнят экспозиция военной техники той эпохи и режиссерские находки: новые формы сотрудничества с певцами и танцорами проекта "Московское долголетие", среди которых есть люди, которым за 80 лет. А с какой статью они танцуют! И как поют...

В прошлом году возрастные танцоры срывали аплодисменты многотысячных трибун. Чем покорят наши сердца на этот раз - пока секрет. "Я всегда говорил и говорю: про музыку не надо рассказывать - музыку надо слушать", - отреагировал генерал Маякин на просьбу журналистов приоткрыть хоть часть секретов грядущего шоу.

Тайна перестанет быть таковой через три недели: 28 августа, когда фестиваль откроют. Сейчас оркестры-участники готовятся, а в 20-х числах пройдут первые репетиции на Красной площади.

От первого лица

Переживают ли иностранные музыканты и артисты, которые из-за пандемии не смогли прилететь на фестиваль? Об этом я спросил одного из отцов-основателей "Спасской башни" Сергея Хлебникова, члена Общественного совета фестиваля, руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

- Есть надежда, что на Красной площади во время фестиваля многих из них мы все-таки увидим, - рассказал по телефону Сергей Дмитриевич. - Виртуально. Начиная с весны, они записывают свои выступления, присылают их нам. Есть планы показать эти записи на огромных экранах, которые будут установлены над трибунным комплексом.

Мирей Матье ждать?

Сергей Хлебников: В этот раз нет. К сожалению.

Когда обстановка с COVID-19 позволит возобновить участие иностранцев, то все, кто не приехал в этот раз, примут ли участие в следующем? Китайские оркестры, швейцарцы, военные музыканты из Таиланда и Мексики до последнего надеялись попасть в Москву...

Сергей Хлебников: К нам уже поступают заявки на следующий фестиваль. Просятся коллективы с мировым именем, чьи гастроли расписаны на годы вперед. Желающих выступить на Красной площади очень много. Поэтому отвечу так: переносить участие иностранных оркестров и коллективов, которые были в программе этого года, на фестиваль 2021 года автоматически мы не будем. Но при рассмотрении заявок определенное преимущество у них будет.