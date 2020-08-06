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06.08.2020 20:45
Рубрика: Спорт

Зарядилась - и на лед

Медведева приоткрыла секреты работы с Татьяной Тарасовой
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела массовую утреннюю зарядку на территории футбольного поля министерства спорта России в Москве.
Евгения Медведева считает, что нет предела совершенству. Она по-прежнему ищет идеальные упражнения для себя. Фото: Михаил Синицын/РГ Евгения Медведева считает, что нет предела совершенству. Она по-прежнему ищет идеальные упражнения для себя. Фото: Михаил Синицын/РГ
Евгения Медведева считает, что нет предела совершенству. Она по-прежнему ищет идеальные упражнения для себя. Фото: Михаил Синицын/РГ

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", послом которого нашу титулованную фигуристку как раз и выбрали. Женя будет помогать достичь амбиционной цели - к 2030 году довести число регулярно занимающихся спортом россиян до 70 процентов от всего населения страны.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- Сегодня я услышала фразу, что спорт - это то, что сохраняет семейные ценности. От себя добавлю,что спорт объединяет многие семьи, в которых любовь к физической активности передается из поколения в поколение. Это здорово, и я очень рада находиться здесь, быть первым человеком, который представляет такое движение, - отметила Медведева. - Надеюсь, с годами мы будем заниматься спортом ежедневно и каждый будет беречь свое здоровье.

Но журналистов также интересовали успехи Медведевой на профессиональном уровне. Напомним, что сейчас спортсменка тренируется в школе ЦСКА. Пока Евгения не может вернуться в Канаду, она на видеосвязи со своим наставником Брайаном Орсером. А на льду ей помогает, в том числе с постановкой короткой программы, заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая является консультантом в ЦСКА.

- Татьяна Анатольевна - потрясающая женщина и большая работяга, - подчеркнула Медведева. - Она посоветовала мне много новых упражнений, но всеми секретами делиться не хочу. Могу только сказать, что мы впервые так плотно сотрудничаем. И нам комфортно работать вместе. Брайан Орсер постоянно с нами на связи, присоединяется к тренировкам по "Фэйстайм". Все проходит хорошо.

Фото: РИА Новости
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На днях Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил, что не будет отменять взрослую серию Гран-при, но турниры пройдут в новом формате. Этапы будут больше напоминать национальные соревнования с ограниченным доступом для иностранцев в виду пандемии коронавируса и сложностей с перемещением по миру. В прошлом сезоне Медведева не смогла отобраться на главные старты, но в этом году готова включиться в борьбу. Хотя ясности, как будет выглядеть календарь в новых условиях, пока мало.

- Все прекрасно знают, что я действующая фигуристка. Значит, я буду принимать участие в соревнованиях, - завила спортсменка. - Сезон будет не такой, как мы привыкли. Но я набираю форму, программы готовы, после этого мероприятия я поеду на тренировку.

Спорт Фигурное катание

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