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05.08.2020 19:35
Рубрика: Экономика

Прокурор на связи

Генпрокуратура рассказала о жалобах бизнесменов
Текст: Иван Егоровє
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Генпрокуратура подвела итоги работы канала обратной связи для жалоб бизнесменов.

Речь идет о самом простом и, как оказалось, самом эффективном способе связи представителей бизнеса с Генеральной прокуратурой - специальной электронной почте businesspravo@genproc.gov.ru.

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"Проведенное обобщение показало, что такой способ взаимодействия позволяет максимально оперативно и эффективно принимать меры прокурорского реагирования по защите и восстановлению прав хозяйствующих субъектов", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства. Так, за первые шесть месяцев на электронную почту Генпрокуратуры поступило более 830 сообщений о нарушении прав бизнесменов.

На электронную почту Генпрокуратуры поступило более 830 сообщений о нарушении прав бизнесменов

"Доводы каждого четвертого пожаловавшегося нашли свое подтверждение", - отметили в ведомстве. Например, после рассмотрения одной из жалоб Генпрокуратура внесла представление в адрес руководства Росрыболовства. В итоге рыболовным ведомством были приняты дополнительные меры для надлежащей организации межведомственного взаимодействия и своевременного рассмотрения обращений предпринимателей при оказании им государственных услуг. В Северной Осетии, после внесения представления, государственному заказчику погашена задолженность по контракту перед индивидуальным предпринимателем за оказанные услуги в размере 3,8 млн рублей. В Севастополе благодаря прокурорскому вмешательству погашен долг - 1,2 млн рублей, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Экономика Бизнес Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

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