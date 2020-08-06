Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о запрете Национальной стрелковой ассоциации

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск в суд с требованием распустить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), утверждая, что ее руководители использовали организацию в качестве своей "личной копилки" и незаконно перенаправили на свои нужды миллионы долларов из ее расходов, предназначавшихся на благотворительные нужды. Национальная стрелковая ассоциация является самой мощной группой оружейного лобби, выступает против ограничений на свободную продажу и оборот оружия в США, а в 2016 году стала главным спонсором предвыборной кампании Трампа, выделив на нее около 35 миллионов долларов.

Согласно иску, попавшему в распоряжение Guardian, с мая 2015 года по апрель 2019 года NRA потратила более миллиона долларов на частные перелеты ее руководства, при том, что эти расходы не были санкционированы правлением ассоциации. С 2013 по 2017 год NRA выделила фирме LaPierre более 65 000 долларов за покупку и доставку рождественских подарков из ее магазинов. В документе объемом в 164 страницы также утверждается, что руководители NRA перенаправили средства на оплату семейных поездок на Багамы и аренду частных самолетов, что способствовало сокращению баланса организации на 64 миллиона долларов за три года, и превращению профицита бюджета в дефицит. Она призвала снять с должности генерального директора ассоциации Уэйна Лапьера. В иске прокуратура утверждает, что Лапьер и его семья посещали Багамы на частном самолете как минимум восемь раз, что обошлось NRA более чем в 500 тысяч долларов. Во время этих поездок гендиректору ассоциации якобы подарили большую яхту под названием Illusions, ранее принадлежавшую влиятельному члену NRA. Лапьер, который стоит у руля организации более 30 лет, был переизбран советом NRA в 2019 году, несмотря на обвинения в коррупции в организации. В иске утверждается, что руководство NRA работало над сокрытием характера и объема жалоб осведомителей. Лапьера обвиняют в действиях, направленных на "запугивание, наказание и изгнание любого высокопоставленного лица, выразившего обеспокоенность его поведением".

"Влияние NRA было настолько мощным, что организация десятилетиями оставалась без контроля, в то время как высшие руководители перенаправляли миллионы в свои карманы", - сказал Джеймс на пресс-конференции в четверг. Она попросила суд Нью-Йорка заставить руководителей выплатить компенсацию членам NRA на основе результатов ее расследования. Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, ранее называла NRA "террористической организацией" и начала расследование деятельности ассоциации вскоре после избрания на свой пост в ноябре 2018 года. Призывая к роспуску организации, Джеймс сослалась на расследования предыдущих генеральных прокуроров Нью-Йорка, которые вынудили власти США закрыть две группы: благотворительный фонд Трампа и бруклинскую организацию, которая оказывала помощь людям с нарушениями развития. В мае 2019 года Дональд Трамп написал в Twitter, что Джеймс и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо "незаконно использовали правовой аппарат штата, чтобы уничтожить эту очень важную организацию".

NRA, насчитывающая около 5 миллионов членов, была зарегистрирована как некоммерческая организация в Нью-Йорке в 1871 году. Согласно законам штата, благотворительные организации обязаны подавать финансовые отчеты в налоговые органы штата и использовать свои активы для обслуживания интересов ее рядовых членов. Председатель правления NRA Кэролин Медоуз заявила, что иск является "необоснованным, умышленным нападением" на организацию. Она назвала его политизированной атакой генерального прокурора штата-демократа на консерваторов и вторую поправку к конституции, которая закрепляет право на ношение оружия. Медоуз также сказала, что NRA подала встречный иск против генерального прокурора, что может способствовать переходу этой историю в разряд долгой, затяжной судебной тяжбы.

На заявление Джеймс немедленно отреагировал президент США Дональд Трамп, используя подачу иска для критики кандидата от демократов Джозефа Байдена. По словам главы Белого дома, оружие "американцев будет отобрано немедленно и без предупреждения". "Ни полиции, ни оружия!", - написал президент США в Twitter. Ранее Байден сказал, что будет стремиться запретить штурмовое оружие и магазины с боеприпасами большой емкости, а также расширить проверку анкетных данных покупателей.