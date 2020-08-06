Новости

Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о запрете Национальной стрелковой ассоциации 23:33
Сотрудники бейрутского порта арестованы по делу о взрыве 23:11
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 23:08
В России запатентовали препарат от коронавируса 22:49
Берлин оценил как "неуместный" тон заявлений США о "Северном потоке-2" 22:38
СМИ: Федор Смолов ведет переговоры с "Фенербахче" 22:33
Пшеница и пырей оказались способны накапливать в побегах уран 21:14
В Москве осужден прораб, который обманывал пожилых людей 21:01
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса" 21:00
В Узбекистане из-за коронавируса экзамены в вузы проведут на стадионах 20:40
Во французском Гавре захвачены заложники 20:18
В Москве продолжится внедрение новейших систем очистки воды 20:04
Москвичи решат судьбу монорельса 19:14
Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 18:53
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 18:43
В Крыму создано новое министерство 18:42
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 18:42
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 18:32
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 18:22
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 18:07
Kia рассказала, когда представит в России преемника Optima 18:01
Оздоровительный отдых обозначат отдельной иконкой на Яндексе 17:59
В Марий-Эл завели дело на водителя, сбившего семь человек 17:47
В "Орленке" пройдет фестиваль визуальных искусств 17:40
Украина опасается взрыва селитры в порту Николаева 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 23:33
Рубрика: В мире

Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о запрете Национальной стрелковой ассоциации

Текст: Максим Макарычев

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск в суд с требованием распустить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), утверждая, что ее руководители использовали организацию в качестве своей "личной копилки" и незаконно перенаправили на свои нужды миллионы долларов из ее расходов, предназначавшихся на благотворительные нужды. Национальная стрелковая ассоциация является самой мощной группой оружейного лобби, выступает против ограничений на свободную продажу и оборот оружия в США, а в 2016 году стала главным спонсором предвыборной кампании Трампа, выделив на нее около 35 миллионов долларов.

Фото: REUTERS
Как соцсети лишают президента США связи с избирателями

Согласно иску, попавшему в распоряжение Guardian, с мая 2015 года по апрель 2019 года NRA потратила более миллиона долларов на частные перелеты ее руководства, при том, что эти расходы не были санкционированы правлением ассоциации. С 2013 по 2017 год NRA выделила фирме LaPierre более 65 000 долларов за покупку и доставку рождественских подарков из ее магазинов. В документе объемом в 164 страницы также утверждается, что руководители NRA перенаправили средства на оплату семейных поездок на Багамы и аренду частных самолетов, что способствовало сокращению баланса организации на 64 миллиона долларов за три года, и превращению профицита бюджета в дефицит. Она призвала снять с должности генерального директора ассоциации Уэйна Лапьера. В иске прокуратура утверждает, что Лапьер и его семья посещали Багамы на частном самолете как минимум восемь раз, что обошлось NRA более чем в 500 тысяч долларов. Во время этих поездок гендиректору ассоциации якобы подарили большую яхту под названием Illusions, ранее принадлежавшую влиятельному члену NRA. Лапьер, который стоит у руля организации более 30 лет, был переизбран советом NRA в 2019 году, несмотря на обвинения в коррупции в организации. В иске утверждается, что руководство NRA работало над сокрытием характера и объема жалоб осведомителей. Лапьера обвиняют в действиях, направленных на "запугивание, наказание и изгнание любого высокопоставленного лица, выразившего обеспокоенность его поведением".

"Влияние NRA было настолько мощным, что организация десятилетиями оставалась без контроля, в то время как высшие руководители перенаправляли миллионы в свои карманы", - сказал Джеймс на пресс-конференции в четверг. Она попросила суд Нью-Йорка заставить руководителей выплатить компенсацию членам NRA на основе результатов ее расследования. Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, ранее называла NRA "террористической организацией" и начала расследование деятельности ассоциации вскоре после избрания на свой пост в ноябре 2018 года. Призывая к роспуску организации, Джеймс сослалась на расследования предыдущих генеральных прокуроров Нью-Йорка, которые вынудили власти США закрыть две группы: благотворительный фонд Трампа и бруклинскую организацию, которая оказывала помощь людям с нарушениями развития. В мае 2019 года Дональд Трамп написал в Twitter, что Джеймс и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо "незаконно использовали правовой аппарат штата, чтобы уничтожить эту очень важную организацию".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США

NRA, насчитывающая около 5 миллионов членов, была зарегистрирована как некоммерческая организация в Нью-Йорке в 1871 году. Согласно законам штата, благотворительные организации обязаны подавать финансовые отчеты в налоговые органы штата и использовать свои активы для обслуживания интересов ее рядовых членов. Председатель правления NRA Кэролин Медоуз заявила, что иск является "необоснованным, умышленным нападением" на организацию. Она назвала его политизированной атакой генерального прокурора штата-демократа на консерваторов и вторую поправку к конституции, которая закрепляет право на ношение оружия. Медоуз также сказала, что NRA подала встречный иск против генерального прокурора, что может способствовать переходу этой историю в разряд долгой, затяжной судебной тяжбы.

На заявление Джеймс немедленно отреагировал президент США Дональд Трамп, используя подачу иска для критики кандидата от демократов Джозефа Байдена. По словам главы Белого дома, оружие "американцев будет отобрано немедленно и без предупреждения". "Ни полиции, ни оружия!", - написал президент США в Twitter. Ранее Байден сказал, что будет стремиться запретить штурмовое оружие и магазины с боеприпасами большой емкости, а также расширить проверку анкетных данных покупателей.

В мире США

Главное сегодня

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности
В суде показали видеозаписи ДТП с участием Ефремова
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии