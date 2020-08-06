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06.08.2020 14:12
Рубрика: В мире

Германия потеряет 100 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности

Текст: Александр Саможнев

Немецкая автомобильная промышленность сократит 100 тысяч рабочих мест. Спрос в Европе и Америке в этом году резко сократится. Ожидается, что производство в Европе снизится на четверть до двенадцати миллионов автомобилей. Это создаст избыточную мощность для семи миллионов автомобилей. Об этом говорится в отраслевом исследовании профессора Фердинанда Дуденхеффера.

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"Весьма нереально, чтобы затраты затягивались на перспективу. Вряд ли можно себе позволить длительные периоды потерь на высоко конкурентном автомобильном рынке", - полагает эксперт.

По словам Дуденхеффера, во втором квартале автопроизводители всего мира остановили производство на несколько недель из-за пандемии. Автосалоны закрылись на период локдауна, дилеры не могли организовать продажи. Поставки новых автомобилей длительное время были заморожены.Снижение объемов продаж в связи с пандемией оказало серьезное влияние даже на автопроизводителя BMW, привыкшего к успеху, пишет Handelsblatt. Во втором квартале компания понесла убытки в размере 212 миллионов евро. "Это самый высокий квартальный убыток за более, чем столетнюю историю фирмы", - указал финансовый директор Николас Петер.Премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль потребовал от федерального правительства оказания помощи отрасли. "Боюсь, что к осени мы услышим много плохих новостей от автомобильной промышленности - вне зависимости от того, будет ли вторая крупная волна инфекции", - заявил в интервью Wirtschaftswoche политик. Вайль отметил, что спрос находится на тревожно низком уровне, при этом особенно тревожная ситуация складывается с малыми и средними поставщиками.

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