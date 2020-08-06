Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву и Санкт-Петербург 11 июля. Об этом стало известно на брифинге Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ.

Поездка состоится в канун 50-летия подписания между СССР и ФРГ Московского договора от 12 августа 1970 года.

По словам замдиректора ДИП Алексея Зайцева, Маас проведет в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы российско-германской повестки дня, график предстоящих контактов.

Особое внимание будет уделено тематике перекрестных инициатив, предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение на Украине, Сирии и Ливии. "Также будут затронуты отношения Россия - ЕС с учетом председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине этого года", - отметил Зайцев.

После этого глава МИД ФРГ полетит в Санкт-Петербург, где проведет встречу с губернатором города Александром Бегловым, а также пообщается с блокадниками по видеосвязи.