Хакеры взломали компанию Canon и потребовали выкуп

Компания Canon подверглась кибератаке. По данным портала BleepingComputer.com, онлайн-сервисы корпорации в настоящий момент не доступны. Кроме того, как пишет источник, хакеры украли 10 Тб данных, включающих личную информацию.

Масштабная кибератака началась еще 30 июля, когда с облачного сервиса Canon, который предназначен для хранения пользовательских снимков, были удалены данные. Впрочем, компании удалось снова запустить его 4 августа. При этом пресс-служба компании ничего не сообщает о хакерском нападении. Более того, в Canon заверяют, что никаких утечек данных не было и все проблемы решены.

Тем не менее, журналисты издания пошли дальше и выяснили, что проблемы были и остаются до сих пор не только с облачным сервисом, но и множеством других ресурсов, принадлежащих компании. В распоряжение издания попали сообщения из сервисного отдела корпорации, в котором рассказывается о массовых системных неполадках в работе множества платформ, включая внутреннюю электронную почту.

Хакерская атака была проведена группировкой Maze, которая известна созданием вымогателя Maze Ransomware. Киберпреступники сообщают, что зашифровали украденные данные и требуют выплаты. Если Canon не пойдет на предложенные условия, они угрожают опубликовать все данные компании в открытом доступе.