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Рубрика: Спорт

"Интер" и "МЮ" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги Европы. В следующий раунд плей-офф пробились "Копенгаген", "Шахтер", "Интер" и "МЮ".

Еще до паузы, связанной с пандемией коронавируса, "Копенгаген", "Шахтер" и "Манчестер Юнайтед" успели провести первые матчи 1/8 финала. Датчане проиграли в гостях "Истанбулу" (0:1), а украинская команда неожиданно одолела в Германии "Вольфсбург"(2:1). В свою очередь "МЮ" не оставил никаких шансов в Австрии ЛАСКу - 5:0.

Фото: AP
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В ответной встрече "Копенгаген" разгромил турецкий клуб со счетом 3:0 благодаря дублю Йонаса Винда и гола Расмуса Фалька. Что касается "Шахтера", то он добился крупной победы - 3:0. Два гола в активе Жуниора Мораеса, еще один мяч провел Манор Соломон. Наконец, "МЮ" обыграл ЛАСК (2:1). У хозяев забивали Джесси Лингард с Антони Марсьялем, у гостей - Филипп Визингер.

Победитель дуэли "Интер" - "Хетафе" определился по итогам одного матча, прошедшего накануне в Гельзенкирхене. Итальянцы выиграли 2:0 благодаря голам Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена.

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