Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет

Завершить карьеру в возрасте до 55 лет мечтает почти треть россиян. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, пишет ТАСС. Каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60-65 лет.

О желании завершить карьеру до 55 лет чаще говорят женщины (39%), чем мужчины (23%). После 65 лет прекратить трудовую деятельность намерены 28% мужчин и 17% женщин.

Пятая часть респондентов пребывает в уверенности, что сможет завершить карьеру раньше наступления официального пенсионного возраста. Рассчитывают участники опроса на дополнительные источники доходов, уже сделанные накопления, а также на содержание родственников. "При этом для большинства россиян досрочное завершение карьеры проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов", - говорится в опросе.

При этом 25% участников опроса в той или иной мере уже готовятся к пенсии. Одни откладывают на старость, к примеру, пополняют банковские вклады. Другие купили или только планируют приобрести недвижимость с перспективой сдачи ее в аренду.