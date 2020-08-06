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06.08.2020 14:34

Юбилейный ЦИПР объявил деловую программу

Участники V ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" обсудят роль человека в цифровую эпоху, взаимосвязь цифровых технологий и среды, а также цифровую трансформацию социальной сферы. Первое после пандемии крупное деловое мероприятие в России пройдет с 23 по 25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде.
Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР
Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР

Первый день конференции будет посвящен роли и месту человека в цифровой эпохе. Темой главного пленарного заседания станет баланс человека и технологий. В рамках основной темы первого дня состоятся отраслевые дискуссии, часть из которых будет посвящена влиянию пандемии коронавируса нового типа на общество и технологии.

"Насколько сильно цифровые технологии изменили жизнь человека и общества, мы могли увидеть во время пандемии. С их помощью люди смогли работать, общаться, делать покупки, консультироваться с врачом даже во время ограничений, не выходя из дома. Это дало новый мощный импульс для развития технологий, и мы решили дать возможность участникам конференции ЦИПР-2020 обсудить направления этого развития", - сообщила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Также в первый день конференции ЦИПР-2020 пройдут панельные дискуссии, круглый стол, лекция и экспертная сессия в рамках отраслевых направлений. Ключевым направлением остается национальная программа "Цифровая экономика", участники конференции смогут принять участие в дискуссиях и экспертных и форсайт-сессиях, посвященных ее развитию. В первый день конференции также состоятся два круглых стола в рамках обсуждения цифровой платформы ЕАЭС.

Магистральной темой второго дня конференции станут "Цифровые технологии и среда". Участники сессии обсудят тему цифровых платформ, как конструктора для новой экономики. Продолжится обсуждение цифровой трансформации различных отраслей экономики. Делегаты конференции смогут также поучаствовать в сессиях дискуссиях, связанных с развитием высокотехнологичных областей экономики.

Центральными темами третьего дня ЦИПР-2020 станут вопросы цифровой трансформации социальной сферы. На площадке состоятся дискуссии и лекции, посвященные цифровому искусству, новым медиа, образованию в технологическую эпоху, вопросам интеллектуальной собственности в цифровом мире и другим.

Организатором конференции является компания "ОМГ". ЦИПР традиционно проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской федерации и Правительства Нижегородской области. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Росатом, организация "Цифровая экономика", Объединенная двигателестроительная корпорация (АО "ОДК"). Официальный партнер - компании "МегаФон", Mail.ru Group, NtechLab, АО "Ситроникс". Партнеры конференции: Национальный центр информатизации, Концерн "Автоматика", Huawei, РЕД СОФТ, Фонд "Сколково", компания-разработчик МойОфис. Бизнес-партнер - компания BetBoom. Основной площадкой ЦИПР-2020 станет Нижегородская Ярмарка - один из крупнейших деловых и торговых центров России.

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ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2019 году ЦИПР посетило более 5000 участников и более 1500 организаций из 26 стран, в деловой программе приняли участие более 600 спикеров. Прологом к конференции ЦИПР-2020 стала серия онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые прошли в мае-июле 2020 года. Всего в дискуссиях ЦИПР Дома приняли участие 22 спикера, среди которых были в том числе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко и президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. Суммарное количество просмотров четырех онлайн-сессий на платформах YouTube и "Одноклассники" превысило 1 млн.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой конференции ЦИПР

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