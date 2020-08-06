Южно-Китайское море должно стать морем дружбы

Южно-Китайское море /ЮКМ/ является общим домом для стран региона и не должно быть ареной для международной политической борьбы, заявил 5 августа член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа.

По его словам, США недавно предприняли целый ряд провокационных действий в ЮКМ, нарушив свои давние обязательства не принимать чью-либо сторону, и грубо вмешались в территориальные споры, сказал Ван И.

Более того, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", американская сторона продолжает наращивать и демонстрировать свое военное присутствие в ЮКМ, только за первую половину нынешнего года США более 2 тысяч раз отправляли в регион военные самолеты.

США также стремятся вбить клин между Китаем и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, а также сорвать процесс консультаций по Кодексу поведения в ЮКМ, добавил Ван И.

Цель американской стороны - дестабилизировать ситуацию в ЮКМ и "впрячь страны региона в свою боевую колесницу" в угоду своей внутренней политике и геополитической повестке дня, отметил Ван И. Министр призвал все региональные страны сохранять бдительность и не допускать, чтобы США подрывали с трудом завоеванный мир и развитие в данном регионе.

Факты доказали, что урегулирование споров посредством диалога - это верный путь, который наилучшим образом соответствует интересам стран региона, а страны региона, в свою очередь, несут коллективную ответственность за поддержание мира и стабильности в ЮКМ, отметил глава МИД КНР.

В нынешней ситуации Китай предлагает устранить все препятствия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить консультации по Кодексу поведения в ЮКМ и как можно скорее согласовать набор правил для поддержания долгосрочного мира и стабильности в регионе, сказал он. В то же время Китай готов укреплять морское сотрудничество с другими прибрежными странами, углублять взаимное доверие и безопасность, а также способствовать совместному развитию, чтобы ЮКМ стало морем мира, дружбы и сотрудничества, добавил Ван И.